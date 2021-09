NFL GOAT Tom Brady disposé à accepter une partie de son salaire en $ BTC, $ ETH ou $ SOL

in

Tom Brady, un joueur de football américain qui est un quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay de la Ligue nationale de football (NFL), est largement considéré comme un « plus grand de tous les temps » (GOAT) en raison de ses nombreuses réalisations incroyables en tant que un quart-arrière.

Récemment, lors d’une interview avec le présentateur sportif américain Jim Gray pour l’épisode 5 du podcast « Let’s Go » de la société de radio par satellite SiriusXM, qui a été publié le 20 septembre, le NFL GOAT a récemment révélé qu’il envisagerait de recevoir une partie de son salaire dans certaines crypto-monnaies, tels que Bitcoin ($BTC), Etheruem ($ETH) ou Solana ($SOL).

Lorsque Gray lui a demandé si nous verrons un jour des joueurs de la NFL demander que les salaires soient payés en crypto, Brady a répondu :

« Oui, c’est [an] sujet intéressant… Je pense que quelques joueurs l’ont demandé. J’adorerais demander cela pour être payé en crypto… pour être payé en jetons Bitcoin, Ethereum ou Solana.

“Je pense que c’est une chose incroyable qui se passe dans le monde avec la façon dont le monde devient de plus en plus numérique… Je ne pense pas que nous y retournerons jamais… Et je vois vraiment un monde où les joueurs seront payés en crypto-monnaies dans le futur.”

Gray a ensuite posé des questions sur la publicité télévisée que Brady et sa femme mannequin brésilienne Gisele Bundchen ont récemment faite pour l’échange de crypto FTX (dont ils deviennent tous deux actionnaires dans le cadre d’un partenariat pluriannuel avec FTX – annoncé le 29 juin – qui a fait de Brady un Ambassadrice de FTX et Gisèle assumant le rôle de conseillère en initiatives environnementales et sociales de FTX).

Plus précisément, Gray voulait savoir si les coéquipiers et les entraîneurs de Brady avaient déjà parlé de la publicité FTX.

Brady a répondu :

«En tant que quart-arrière, nous parlons de crypto, je dirais au moins une fois par jour. Tout le monde vérifie ce que font les marchés de la cryptographie. C’est une sorte de chose amusante pour nous tous de parler. Nous sommes tous un peu, vous savez, volatiles. Les quarterbacks mesurent toujours le risque-rendement. BA (c’est-à-dire l’entraîneur-chef des Buccaneers Bruce Arians) a toujours dit « pas de risque, pas de biscuit »… et cela revient un peu aussi dans la salle des quarts. “

Brady a également parlé de son intérêt pour la crypto en juillet lors d’une autre interview avec Gray :

«Nous avons parlé de crypto-monnaie avec les quarts toute la saison dernière. Je veux dire, littéralement depuis 12 mois, nous parlons de Bitcoin, Etheruem, différentes crypto-monnaies…

« C’est amusant pour nous de penser que nous sommes parfois des sorciers de la finance, ainsi que des quarts… »

Clause de non-responsabilité

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

Crédit d’image

Image de « QuinceCreative » via Pixabay