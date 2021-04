NFL Mock Draft 2021: les Jets choisissent CB Caleb Farley de Virginia Tech

Nous avons atteint le deuxième choix de première ronde des Jets dans le repêchage simulé des écrivains de la NFL 2021 de SB Nation, et depuis qu’ils ont enfermé le quart Zach Wilson au n ° 2, cela les libère pour aller dans un certain nombre de directions avec le choix n ° 2. 23.

Gang Green Nation a choisi Caleb Farley, demi de coin, Virginia Tech.

Le grand débat dans le repêchage de la NFL est de savoir si une équipe choisit en fonction des besoins ou choisit le meilleur joueur disponible. C’est une belle chose quand le meilleur joueur encore sur le plateau répond à votre plus grand besoin. C’est ce qui s’est passé ici pour les Jets.

Le graphique de profondeur actuel a récemment choisi Bryce Hall et Bless Austin pour le troisième jour. Caleb Farley a des points d’interrogation sur les blessures et a choisi de ne pas participer à la saison 2020. Ce sont peut-être les raisons pour lesquelles il est tombé si loin.

Pourtant, il se projette comme un coin potentiel n ° 1 dans la NFL. Il a tous les outils physiques que vous pourriez demander. Il a également fait d’énormes progrès en peu de temps pour un gars qui est nouveau au poste de cornerback.

Farley était un quart-arrière de l’État de Caroline du Nord au lycée et est passé au poste de receveur après son inscription à Virginia Tech. Il a fait la transition vers le demi de coin en tant que recrue en chemise rouge, et étant donné qu’il a mené l’ensemble de l’ACC dans les passes défensées lors de sa deuxième saison, il semble raisonnable de supposer qu’il continuera à apprendre, à grandir et à se développer en tant que demi de coin avec un encadrement de qualité .

Rien n’ouvre le livre de jeu défensif comme un coin auquel vous pouvez faire confiance pour couvrir un contre un. Il y a dix ans, les Jets avaient ça avec Darrelle Revis. Depuis l’échange de Revis à Tampa Bay, la position a été un point problématique. Une réunion de 2015 avec Revis en agence libre s’est relativement bien déroulée pendant seulement un an avant que Revis n’atteigne le bout de la ligne. La signature de Trumaine Johnson en 2018 a été un fiasco.

Il serait injuste de s’attendre à ce que Farley atteigne un jour le sommet de Revis, mais il a la chance d’être un acteur fondamental dans la reconstruction des Jets.

Meilleurs prospects restants:

Zaven Collins, LB, Tulsa Travis Etienne, RB, Clemson Terrace Marshall Jr., WR, LSU Travon Moehrig, S, TCU Kadarius Toney, WR, Floride