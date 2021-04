NFL Mock Draft 2021: les Ravens sélectionnent Terrace Marshall Jr.au 27e rang

Lors du repêchage simulé SB Nation 2021, le personnel de Baltimore Beatdown a pris la décision de sélectionner Terrace Marshall Jr., WR, LSU avec le 27e choix au total. Cela marquerait la deuxième année consécutive que les Ravens ont utilisé un choix de premier tour pour puiser dans le bassin de talents qui a pris le monde d’assaut en 2019 lorsque LSU a participé à l’une des courses de championnat collégiales les plus mémorables de l’histoire récente.

Rejoignant Patrick Queen à Baltimore, Marshall apporte de la hauteur, de la vitesse et du piquant. Marshall a accumulé 23 touchés lors de ses 19 derniers matchs pour LSU. Ses 10 derniers, qui se sont déroulés sur sept matchs en 2020, pourraient être les plus impressionnants.

Considérant que LSU avait 13 joueurs repêchés après leur championnat national 2019-2020, le placard est resté stérile. Cela n’inclut pas Ja’Marr Chase, qui s’est retiré avant la saison 2020 et semble prêt à être l’un des premiers joueurs sélectionnés dans le repêchage de cette année. Marshall s’est montré à la hauteur et a réalisé en moyenne 100 verges et un touché par match tout en jouant un calendrier entièrement SEC

La production de Marshall était également impressionnante compte tenu de la chute du jeu de quart-arrière de Joe Burrow à un peloton de passants incohérents et erratiques. Le LSU a également perdu le coordinateur offensif des enfants whiz Joe Brady, qui a orchestré l’une des infractions les plus efficaces de l’histoire du football universitaire avant de rejoindre les Panthers de la Caroline au même poste l’année dernière.

Marshall a joué principalement à la frontière (73,9% des clichés de 2019) lors de la course de championnat de LSU. S’alignant dans une variété de divisions, il a démontré une vitesse explosive sur le terrain lors de son relâchement, associée à un puissant suivi de balle en profondeur et un rayon de capture considérable. Il gagne dans des situations disputées avec sa taille, 40 pouces à la verticale et en s’adaptant à la balle au point de capture sur les défenseurs.

2021 WR Terrace Marshall Jr.a une force évidente lorsque vous allumez le film: ajuster son corps au point de capture pour terminer des jeux explosifs pic.twitter.com/EezZrSACGx – Brad Kelly (@ BradKelly17) 26 mars 2020

C’était la majorité de la charge de travail de Marshall en 2019. En 2020, Marshall est intervenu pour remplacer Justin Jefferson. 76% des clichés 2020 de Marshall provenaient de la machine à sous, où il a démontré une variation de rythme et une rafale pour se séparer au milieu du terrain. Marshall a également montré sa vitesse dynamique après la prise, où il était rarement plaqué une fois qu’il avait trouvé une couture et appuyé sur l’accélérateur.

Voici à quoi devrait ressembler un récepteur de premier tour. Variation de rythme pour provoquer un pied plat DB ✅ Physique à la tige pour établir un effet de levier ✅ Sécurise proprement la prise ✅ Frappe les jets‼ ️‼ ️ pic.twitter.com/22b2Etn31I – Spencer N.Schultz (@ ravens4dummies) 25 avril 2021

A une vitesse légitime dans sa libération. Se propulse avec une poussée nette qui gagnerait rarement un drapeau. Suit et descend de deux pieds. C’est une menace profonde extrêmement légitime qui peut faire des prises contestées profondes. pic.twitter.com/sD89BLhNVj – Spencer N.Schultz (@ ravens4dummies) 25 avril 2021

En réfléchissant aux deux dernières saisons de Marshall, il a montré qu’il pouvait fonctionner à l’intérieur ou à l’extérieur à un niveau élevé. Cela devrait lui permettre d’être relativement polyvalent et une pièce d’échecs qui peut être déplacée pour trouver le meilleur match. En 2020, l’ancien tigre a également montré un talent pour lire et trouver des fenêtres de projection contre la couverture de zone, ce que les Ravens voient plus que n’importe quelle équipe de la NFL en raison de la mobilité mortelle de Lamar Jackson.

Cependant, le jeu de Marshall n’est pas que des arcs-en-ciel et du soleil. Alors que «raide» peut être un mot trop fort pour décrire les pauses latérales de Marshall, ses coupures de vitesse nécessitent un arrondi. Il ne plonge pas tout à fait ses hanches dans et hors des pauses comme le peuvent les coureurs d’élite comme Elijah Moore, incapables de s’aplatir et de revenir au ballon sans perdre de mouvement.

Marshall s’appuie davantage sur la variation de rythme pour masquer sa lacune, où il s’approche de sa tige sous contrôle, puis accélère hors de sa pause pour créer une séparation. Des arrières défensifs plus techniquement solides dans la NFL seront en mesure de perturber les tiges de Marshall car il ne peut pas menacer les angles vifs à pleine vitesse de manière cohérente.

De plus, des rapports faisant état de problèmes médicaux au NFL Combine ont fait surface.

Intéressant. @MoveTheSticks a déclaré lors d’une conférence téléphonique que des problèmes médicaux “sont apparus” pour le receveur du LSU, Terrace Marshall Jr., au centre médical d’Indianapolis. Marshall a raté du temps au lycée et à l’université en raison de blessures aux pieds et aux jambes qui ont nécessité une intervention chirurgicale. – Jonas Shaffer (@jonas_shaffer) 21 avril 2021

Marshall a raté trois matchs en 2019, mais est revenu en forme et a bien joué en 2020 pour suivre. Baltimore n’était pas dérangé par le risque de blessure en 2019 quand ils ont fait de Marquise Brown le premier receveur du tableau malgré deux vis insérées dans son pied avant le repêchage.

Un autre sujet de préoccupation est que, tout simplement, Marshall laisse tomber les passes. Tous les récepteurs abandonnent les passes, mais Marshall en laisse plus que vous ne voudriez voir d’un récepteur de premier tour. Pro Football Focus a marqué Marshall avec sept gouttes sur 55 passes capturables en 2020. Les gouttes semblent être de la variété classique «courir avant la capture».

Enfin, les receveurs ne sont pas appelés à bloquer, mais à l’offensive de Baltimore, ils devront le faire. Marshall, à ses meilleurs jours, est un bloqueur moyen. Dans l’espace, il cesse constamment de bouger ses pieds, permet à son homme de prendre de l’élan et abandonne sa poitrine. Son effort et sa technique semblaient bien meilleurs en 2019, lorsque LSU était une équipe plus compétitive dans l’ensemble.

Il apporte ce faible faible trop souvent dans le jeu de course. Manque systématiquement les angles et laisse les DB exploser. Les corbeaux le harceleraient pour s’améliorer, ha ha ha. pic.twitter.com/BYla8njHsI – Spencer N.Schultz (@ ravens4dummies) 25 avril 2021

Sans surprise, l’ancienne recrue cinq étoiles a illuminé la journée professionnelle de LSU, remportant le troisième score athlétique relatif le plus élevé de la catégorie receveur 2021 derrière seulement Ja’Marr Chase et Jacob Harris.

Terrasse Marshall Jr. RAS

Marshall a marqué sa taille, son explosivité et sa vitesse. Son RAS est accompagné d’un astérisque, car il n’a pas testé l’agilité, ce qui me porte à croire que son incapacité à couler ses hanches se serait manifestée dans la navette à 3 cônes ou la navette courte. Le profil de test athlétique de Marshall est remarquablement similaire au récepteur Jaguars et à un autre ancien LSU Tiger, DJ Chark.

DJ Chark RAS

Si Marshall pouvait réussir à distance aussi bien que Chark, les Ravens frapperaient un coup de circuit avec ce choix. Baltimore a manqué d’un récepteur dynamique avec un grand rayon de capture depuis les jours d’Anquan Boldin. Bien que Marshall ne soit pas trop physique, il possède un grand rayon de capture et crée systématiquement une séparation tardive en poussant subtilement. Il deviendrait peut-être la meilleure cible de capture contestée de Baltimore, car il a abattu 25 captures disputées sur 41 de ces cibles au cours des deux dernières années selon Pro Football Focus.

Les chutes et le manque d’effort / capacité de blocage de course peuvent devenir frustrants pour le jeune receveur, qui n’a encore que 20 ans. Comme les Ravens l’ont vu avec Miles Boykin, lorsque les receveurs reçoivent une petite part de cible et ont du mal à être efficaces dans le jeu de passes, les problèmes peuvent s’aggraver.

Marshall apporterait un ensemble de compétences plus diversifié que Boykin, car il est capable de travailler dans la machine à sous et possède beaucoup plus de vitesse après la capture. Boykin n’a également plus que deux ans sur son contrat, ce qui pourrait le rendre inutile si Marshall venait et fournissait une mise à niveau.

La rédaction de Marshall donnerait aux Ravens une salle de réception complète et diversifiée pour la première fois depuis des années. Marquise Brown, Sammy Watkins, Miles Boykin, Devin Duvernay et James Proche permettraient une profondeur aux deux positions limites ainsi qu’à la fente, tout en apportant des types de corps et des compétences très différents. Marshall intensifie également son jeu dans la zone rouge, ce qui pourrait fournir un couple mortel aux côtés de Mark Andrews et Marquise Brown, qui ont tous deux fait des dégâts considérables dans ce domaine à ce stade de leur carrière respective.

Le nouvel entraîneur des receveurs larges de Baltimore et spécialiste du jeu de passes, Tee Martin et Keith Williams, serait certainement ravi de voir un spécimen comme Terrace Marshall Jr. à Baltimore. Bien qu’il ait besoin d’être affûté dans certains domaines, Marshall possède une taille, des capacités de mouvement explosives et un solide CV de production.

Si Marshall est capable de gérer ses largages tout en continuant à développer sa force dans son cadre de 6’3 et 205 livres, il offre à Lamar Jackson une rare combinaison de vitesse explosive et de jus après la capture. Avec des bras de près de 33 pouces, Marshall peut enrouler des balles profondes et continuer à se concentrer sur ses prouesses de capture contestées. Encore une autre arme de la zone rouge, Marshall a le potentiel d’être davantage le «vrai n ° 1» que les fans des Ravens ont réclamé avec juste un peu de développement au cours des deux prochaines années.

Avec seulement deux ans restants sur les contrats de Miles Boykin et Marquise Brown, Marshall pourrait devenir la pièce vedette de la troisième année, permettant aux Ravens la flexibilité dans la construction d’agences libres / de liste sur la route.

Meilleurs prospects restants:

Travis Etienne, RB, Clemson Kadarius Toney, WR, Floride Gregory Rousseau, EDGE, Miami Greg Newsome Jr., CB, Northwestern Nick Bolton, ILB, Missouri