NFL, NHL, NBA, reports de basket-ball universitaire du tracker COVID-19

La semaine dernière a été remplie d’un cycle d’actualités sans fin de joueurs du monde entier soit testés positifs pour COVID-19, soit obligés de s’absenter des entraînements et des matchs en raison de leur inscription sur les listes COVID-19 en raison des protocoles de la ligue.

Vendredi, tout cela a atteint son paroxysme, alors que certaines de ces ligues ont annoncé des reports, s’ajoutant à la liste déjà croissante de jeux qui avaient été repoussés dans le monde du sport.

Voyons donc où nous en sommes dans différentes ligues, à la fois professionnelles et universitaires :

NFL



Les Cleveland Browns et les Las Vegas Raiders joueront lundi au lieu de samedi, les Browns faisant face à une épidémie – QB Baker Mayfield a tweeté avec colère à ce sujet il y a tout juste un jour.

Selon USA TODAY Sports, « il semble également probable que le match des Rams de Los Angeles contre les Seahawks et le match de l’équipe de football de Washington contre les Eagles seront également reportés. « La WFT et les Rams ont également de longues listes de joueurs qui figuraient sur la liste COVID-19.

D’autres équipes ont des listes de plus en plus longues, donc ce n’est peut-être pas la fin.

METTRE À JOUR:

LNH



L’Avalache du Colorado, les Panthers de la Floride et les Flames de Calgary verront leurs reports prolongés jusqu’à la pause de la ligue pour les vacances, a annoncé la LNH vendredi :

D’autres matchs pour d’autres équipes avaient été reportés plus tôt dans la semaine.

NBA



Il y a un tas d’équipes qui ont dû annuler des entraînements et ont vu des joueurs figurer sur les listes COVID-19… mais nous n’avons vu que deux matchs reportés impliquant les Chicago Bulls, qui avaient 10 joueurs sur des protocoles de santé et de sécurité.

D’autres reports pourraient-ils arriver?

Basket-ball universitaire



Nous avons des annulations ici : Ohio State et Kentucky, Penn State et VCU, Iona et Seton Hall (voir les tweets de Rick Pitino ci-dessous), et plus encore.