NFL Picks Semaine 11: Confiance dans les équipes de route, retour de Cam Newton en Caroline et quels que soient les Bengals-Raiders

Le règne des bouleversements s’est poursuivi dans toute la NFL au cours de la semaine 10.

Les Dolphins de Miami ont donné le coup d’envoi en construisant une séquence de victoires honnêtes et en bouleversant les Ravens de Baltimore. Les Buccaneers de Tampa Bay ont subi une perte à deux chiffres aux mains de l’équipe de football de Washington. Les Carolina Panthers de Cam Newton ont démoli une équipe des Cardinals de l’Arizona sans Kyler Murray ou DeAndre Hopkins dans la formation.

La semaine 11 présente plusieurs opportunités pour les équipes négligées de faire une déclaration à la maison. Les Bears de Chicago ont eu deux semaines pour gonfler Justin Fields avant une confrontation à Soldier Field avec les Ravens. Les Vikings du Minnesota, qui viennent de remporter une victoire à Los Angeles, peuvent s’insérer dans la course NFC North en renversant leurs rivaux Green Bay Packers dans les Twin Cities. Les Miami Dolphins et les New York Jets joueront quelque chose que les fans occasionnels confondront avec le football réel.

Plongeons-nous dans la sélection de choix de cette semaine, pleinement conscients que la NFL des trois derniers dimanches a contenu toute la prévisibilité d’un touriste ivre choisissant des chansons dans un juke-box dans une langue qu’il ne parle pas. Ci-dessous, vous trouverez les choix que j’aime, les choix que je n’aime pas, un très idiot bouleversé cette semaine – et bien sûr – le désormais tristement célèbre Rhody Scumbag Lock of the Week (maintenant 2-4 grâce à certains hors marque, terriblement- le doute chronométré des Patriotes). Vous voulez la gamme complète? Ceux-ci peuvent être trouvés ici.

La semaine 11 pourrait être un retour à une relative normalité. Ou les Lions pourraient gagner. On verra. Toutes les cotes via Tipico.