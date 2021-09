NFL Picks Semaine 3 : Matthew Stafford > Tom Brady ?

Salut! Bienvenue dans ma toute première colonne de choix complète ici à For the Win. Bel endroit, n’est-ce pas ? Très accessible, bonnes personnes, etc.

Je m’appelle Christian D’Andrea. Je suis ici depuis environ une semaine maintenant. Vous vous souvenez peut-être de moi de SB Nation. Ou peut-être m’avez-vous vu dans certaines vidéos de DraftKings, parlant probablement de groupes de garçons ou de cannibalisme ou d’un autre sujet non lié au football comme un jeu Madden ’21 en arrière-plan. Ou peut-être faites-vous partie des dizaines de personnes à s’abonner à la NFL et parfois à la newsletter centrée sur la bière que j’aide à publier.

Quoi qu’il en soit, je suis dans une capacité de sélection depuis un certain temps maintenant et, parce qu’un dieu inférieur veille sur moi, j’ai en quelque sorte composé un disque assez solide avec. Selon NFL Pickwatch, j’étais le meilleur pronostiqueur de la saison régulière en 2019 et 2020. Bien sûr, comme il s’agissait de choix simples et que je vis dans un État sans paris sportifs légalisés, j’ai transformé ce talent en environ zéro dollar pour moi-même. J’espère pouvoir vous aider à gagner de l’argent en mon honneur.

(Remarque : encore une fois, ce sont des choix de moneyline directs. Pour voir l’écart sur ces jeux, vous pouvez consulter notre tableau de bord USA TODAY et notre page de cotes.)

Vous cherchez juste des choix ? Voici! (Toutes les cotes Moneyline via Tipico.)

Panthères (-410) au Texans Washington à Factures (-350) Ours à bruns (-360)

Corbeaux (-400) chez Lions Colts à Titans (-240) Chargeurs à Chefs (-290) Saints à Patriotes (-155) Faucons à géants (-155) Bengals à Steelers (-170)

Cardinaux (-350) chez Jaguars Jets à Broncos (-600) Dauphins à Raiders (-200) Boucaniers à Béliers (+102)

Seahawks (-130) chez Vikings

Emballeurs (+140) à 49ers Eagles à Cow-boys (-190)

Vous cherchez un aperçu ? J’ai ça aussi !