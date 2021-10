NFL Picks Semaine 4: c’est maintenant ou jamais pour les Colts

Il n’y a jamais de bon moment pour être sans victoire dans la NFL. La semaine 4 correspond à l’endroit où cela devient fatal.

Une seule équipe dans l’histoire est jamais passée de 0-4 à une place en séries éliminatoires. C’était les Chargers de 1992, qui ont en quelque sorte terminé 11-5 et battu les Chiefs lors de la ronde des Wild Cards avant de se faire blanchir par les Dolphins une semaine plus tard. Quatre équipes se penchent sur ces longues cotes ce week-end. Trois sont piégés dans des reconstructions sans espoir de succès, même dans une saison de 17 matchs avec 14 places en séries éliminatoires.

Ensuite, il y a les Colts.

Carson Wentz n’a pas encore subi le renouveau promis lorsqu’Indianapolis a expédié un choix potentiel au premier tour pour le libérer de l’emprise de Philadelphie. Ce qui était censé être une réunion glorieuse avec l’ancien coordinateur offensif Frank Reich a plutôt produit l’une des infractions les moins efficaces de la ligue. Il n’a pas seulement eu affaire à des blessures – des entorses aux deux chevilles dans le même match ! – mais aussi ses pires instincts :

Pelle passe INT de Carson Wentz pic.twitter.com/A1fvl2pBWU – CJ Fogler (@cjzer0) 19 septembre 2021

C’est maintenant ou jamais pour les Colts, mais cette équipe a trop de talent pour rester coincée avec les Jets et les Giants du monde. Après une semaine 1 aux mains des Seahawks, Indianapolis a joué dur contre les Rams invaincus et les Titans de l’AFC Sud. Maintenant, il obtient un sursis contre les Dolphins, une équipe à 10 victoires en 2020 jouant sans son quart-arrière partant.

C’est le moment venu pour les Colts de remporter leur premier W de la saison. Leur solide rotation arrière, même sans Marlon Mack, a les atouts pour percer une équipe de Miami qui a alloué 4,3 verges par course. Leur défensive sous-performante peut ébranler Jacoby Brissett une semaine après avoir aidé à perdre une avance de 14-0 repérée par le mauvais départ des Raiders.

Cela dit, si les chevilles de Wentz se détériorent et que nous sommes soudainement soumis au spectacle de Jacob Eason… eh bien, c’est officiellement un choix des Dolphins.

Voyons ce que nous avons d’autre pour la semaine 4. Gagnants en gras, toutes cotes via Tipico :

Washington (-110) chez les faucons

Texans à Factures (-1000)

Lionne (+122) chez les ours

Panthères à Cowboys (-220)

Poulains (+105) chez les dauphins

Bruns (-130) chez les vikings

Géants à Saints (-350)

Titans (-290) chez Jets

Chefs (-320) aux Aigles

cardinaux à Béliers (-220)

Seahawks à 49ers (-155)

Corbeaux à Bronco (-105)

Steelers à Emballeurs (-300)

Boucaniers (-320) chez les Patriotes

Raiders à Chargeurs (-175)

Continuez à lire pour plus d’informations. Et hé, si vous aimez ces choix, vous adorerez probablement ceux de Sarah Hardy. Ma co-fondatrice de Post Route et ancienne rédactrice en chef de SB Nation NFL est l’un des esprits de football les plus intelligents que je connaisse ET elle a un record de choix tout aussi sterling de 33-15 cet automne après avoir été 13-3 la semaine dernière. Vous pouvez vous abonner gratuitement ou simplement venir consulter notre contenu ici.