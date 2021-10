NFL Picks Semaine 7: Une confrontation Chiefs-Titans et une victoire des Dolphins?

La semaine 7, à première vue, ne sera pas une étape exceptionnelle pour le football de compétition. Seuls trois des douze matchs prévus dimanche et lundi présentent des écarts de moins de quatre points. Tout comme beaucoup ont des spreads de 12 ou plus.

Il n’y aura probablement pas beaucoup d’intrigues lors du coup d’envoi des Cardinals de l’Arizona contre les Texans de Houston ou lorsque les Lions de Détroit affronteront les Rams de Los Angeles, mais il y a encore des matchs prêts à exciter. Les Tennessee Titans chercheront à éliminer une autre équipe du match pour le titre de l’AFC 2020 lorsqu’ils accueilleront les Chiefs de Kansas City six jours après avoir battu les Buffalo Bills. Les Colts d’Indianapolis et les 49ers de San Francisco tenteront chacun de revendiquer leurs droits en tant qu’équipe à la hausse. Les Falcons d’Atlanta et les Dolphins de Miami tenteront de jouer quelque chose qui se rapproche du football.

Voyons ce que nous avons à venir dans une semaine 7 à la craie. Gagnants en gras, toutes chances via Tipico :

Bengals de Cincinnati à Corbeaux de Baltimore (-280)

Falcons d’Atlanta à Dauphins de Miami (+115)

Chefs de Kansas City (-210) aux Titans du Tennessee

Panthères de la Caroline (-160) chez les Giants de New York

Jets de New York à Patriots de la Nouvelle-Angleterre (-320)

Équipe de football de Washington à Packers de Green Bay (-380)

Eagles de Philadelphie à Raiders de Las Vegas (-165)

Lions de Détroit à Rams de Los Angeles (-1200)

les ours de Chicago à Boucaniers de Tampa Bay (-750)

Les Texans de Houston à Cardinaux de l’Arizona (-1800)

Colts d’Indianapolis (+170) chez les 49ers de San Francisco

Saints de la Nouvelle-Orléans (-230) aux Seahawks de Seattle

Nous sommes allés 11-3 la semaine dernière dans mon meilleur effort à ce jour. Décrivons comment et pourquoi je finis par régresser vers la moyenne au cours de la semaine 7 :