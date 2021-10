NFL Picks Semaine 8: Faire confiance à la moitié inférieure non fiable de la NFC North

La semaine 7 a fourni à la NFL quelques leçons précieuses. Les Bengals de Cincinnati sont, en fait, réels. Les Chiefs de Kansas City, malgré le train de battage médiatique qui a construit une vitesse énorme au cours de trois courses consécutives en séries éliminatoires profondes et d’un Super Bowl, ne le sont pas.

Cincinnati a démantelé les Ravens de Baltimore pour revendiquer la première place de l’AFC North. Kansas City a conservé sa place au bas de l’AFC West lors d’une défaite embarrassante contre les Titans du Tennessee dans laquelle l’équipe de Mike Vrabel a à peine dû se présenter en seconde période.

Ailleurs, les New England Patriots ont suscité des attentes qui ne seront certainement pas déçues de manière horrible en réduisant les Jets de New York à une pâte mince. Les Giants de New York ont ​​prolongé la durée de conservation de Joe Judge d’une semaine supplémentaire en gérant les Panthers de la Caroline. Tom Brady a fait de très mauvaises choses aux Bears de Chicago.

Voyons ce que nous avons à venir dans une semaine 7 à l’allure de craie. Gagnants en gras, toutes cotes via Tipico :

Panthers de la Caroline à Falcons d’Atlanta (-160)

Les dauphins de Miami à Billets de bison (-1000)

49ers de San Francisco à Ours de Chicago (+165)

Steelers de Pittsburgh à Cleveland Browns (-200)

Eagles de Philadelphie à Lions de Détroit (+145)

Titans du Tennessee (+105) chez Indianapolis Colts

Bengals de Cincinnati (-540) chez New York Jets

Rams de Los Angeles (-1100) chez Houston Texans

Patriots de la Nouvelle-Angleterre à Chargers de Los Angeles (-220)

Jaguars de Jacksonville à Seahawks de Seattle (-180)

Équipe de football de Washington à Denver Broncos (-175)

Boucaniers de Tampa Bay (-240) aux Saints de la Nouvelle-Orléans

Si Dak Prescott joue :

Cowboys de Dallas (+110) chez les Vikings du Minnesota

Si Dak Prescott est assis :

Cowboys de Dallas à Vikings du Minnesota (-135)



Géants de New York à Chefs de Kansas City (-475)

Je suis arrivé à 9-4 la semaine dernière malgré la sélection stupide des dauphins. Voyons ce qui se passe cette semaine quand je choisis bêtement les Lions !