NFL Picks Week 10: Fini les bouleversements et la confiance mal placée (?) dans les Raiders

La semaine 10 est une opportunité de rebond. Les Cowboys de Dallas, les Bills de Buffalo et les Rams de Los Angeles sont tous de grands favoris ce week-end (et lundi) après avoir perdu des matchs apathiques contre des adversaires outsiders.

Alors, est-ce la semaine où l’univers se corrigera et ces espoirs du Super Bowl sortiront de la boue avec une soif de sang ? Ou la parité continuera-t-elle à déferler sur la ligue d’une manière que Paul Tagliabue se limitait autrefois à ses rêves les plus fous ?

J’aimerais dire que je connais la réponse, mais la semaine 9 a perdu une victoire des Jaguars de Jacksonville dans nos tours. Sur les Bills de Buffalo. Dans un match où ils n’ont marqué aucun touché.

Rien n’est prévisible. Tout est, au moins un peu, chaos. Nous le savons parce que les Ravens sont allés à Miami et ont permis aux Dolphins, d’une manière ou d’une autre, de construire une séquence de victoires.

Ci-dessous, vous trouverez les choix que j’aime, les choix que je n’aime pas, un bouleversement très stupide cette semaine – et bien sûr – le désormais tristement célèbre Rhody Scumbag Lock of the Week (maintenant 2-3 grâce au cycle de confiance continu des Chiefs -drainage gagne !). Vous voulez la gamme complète? Ceux-ci peuvent être trouvés ici.

Après avoir appelé à un retour à la craie la semaine dernière et avoir été repoussé, j’ai décidé que je n’avais rien appris. Je n’ai qu’un seul outsider dans la liste des sélections de cette semaine. Je suis déjà 0-1.

Parlons-en. Toutes les cotes via Tipico.