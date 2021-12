NFL Power Rankings : les Cowboys ressemblent à un prétendant légitime au Super Bowl

Avec les séries éliminatoires juste à l’horizon, les Chiefs sont passés au non. 1 place dans mon classement de puissance pour la première fois de l’année. Kansas City a remporté dimanche une victoire complète et totalement dominante sur les Steelers, remportant son sixième titre consécutif de l’AFC West sur les épaules d’une autre solide performance défensive et d’un Patrick Mahomes de plus en plus normal. Les Packers ne sont pas loin derrière, cependant, après leur victoire sur les Browns, et les Buccaneers et les Cowboys se sont tous deux occupés des affaires cette semaine avec des victoires éclatantes sur les leurs. Les Rams (qui ont battu les Vikings), les Colts (qui ont éliminé les Cardinals) et les Bills (qui ont dominé les Patriots) complètent le niveau d’élite des équipes de la NFL, avec des marges plus minces que jamais entre tous. Avec 16 semaines dans les livres, voici mes classements de puissance mis à jour.

L’étagère supérieure

1. Les chefs de Kansas City (11-4)

2. Packers de Green Bay (12-3)

3. Boucaniers de Tampa Bay (11-4)

4. Cowboys de Dallas (11-4)

5. Rams de Los Angeles (11-4)

6. Colts d’Indianapolis (9-6)

7. Buffalo Bills (9-6) L’offensive des Cowboys est revenue à la vie.

Dallas a mis un terme catégorique à son marasme offensif dimanche, prenant une avance massive au début avant de remporter une victoire facile de 56-14 sur Washington. Dak Prescott a regardé tout le chemin du retour de la blessure au mollet qui l’avait entravé au cours des deux derniers mois. Il a disséqué la défense malheureuse de l’équipe de football (bien que blessée et épuisée par le COVID), répartissant le ballon parmi tous les meneurs de jeu talentueux de l’équipe. Il a impliqué Amari Cooper (sept réceptions pour 85 yards et un score) tôt et souvent, a donné à CeeDee Lamb (quatre attrapés, 66 yards) et Dalton Schultz (huit attrapés, 82 yards et un score) leurs regards requis, et connecté avec Ezekiel Elliott pour un score. Il a même obtenu le plaqueur offensif Terence Steele dans l’action – la cerise sur le gâteau qui a aidé Prescott à inscrire un record étrange en tant que premier quart-arrière de l’histoire de la ligue à lancer un touché à un receveur, un porteur de ballon, un ailier rapproché et un joueur de ligne offensive dans le même match. Cette friandise montre à quel point Prescott semblait faire ce qu’il voulait dans la victoire, une performance de 330 verges et quatre touchés (avec presque tout cela au cours des deux premiers quarts) qui a marqué la fin de ses récents combats.

Cette vitrine est un énorme soulagement pour les fans des Cowboys. Après être revenu d’une blessure au mollet au cours de la semaine 9, Prescott a eu du mal à reproduire sa ligne de début de saison: il a lancé 16 touchés et quatre interceptions lors de ses six premiers matchs (tout en ayant une moyenne de 302 verges par la passe par match et 8,4 verges par tentative), mais avait combiné pour lancer seulement neuf touchés et six interceptions lors de ses sept départs après la blessure (chute à 255 verges par la passe par match et 6,5 verges par tentative). Dimanche, cependant, Prescott ressemblait à un homme qui avait exorcisé ses démons (ou peut-être se sentait-il en parfaite santé pour la première fois depuis des mois) alors qu’il poussait joyeusement le ballon vers le bas du terrain. Cette nouvelle verve pourrait être de très bon augure pour une équipe de Cowboys qui commence à tirer sur tous les cylindres à l’approche des séries éliminatoires.

La défense de Dallas s’est rapidement imposée comme l’une des meilleures de la NFL au cours des derniers mois, et ce groupe a de nouveau fait son travail dimanche : Trevon Diggs a obtenu un autre choix, son 11e meilleur de la ligue ; DeMarcus Lawrence a produit un pick-six ridiculement athlétique; et la recrue du jeu, Micah Parsons, a décroché un autre sac, son 13e cette année. Combinez cette unité avec une infraction qui semble avoir repris son mojo, et les Cowboys ressemblent de plus en plus à une équipe légitime du Super Bowl.

Josh Allen a réalisé une performance magistrale.

Les jetons ont été empilés contre Allen dans le match pivot des Bills avec les Patriots à Foxborough dimanche, le talentueux passeur de quatrième année ayant réussi deux de ses meilleures passes attrapant des cibles à Cole Beasley et Gabriel Davis (qui sont tous deux allés à la liste COVID La semaine dernière). Mais Allen a saisi l’occasion, puis certains contre une solide défense de la Nouvelle-Angleterre, produisant l’un de ses meilleurs matchs en tant que pro lors de la victoire critique de 33-21. Allen a mis l’équipe sur le dos, complétant 30 des 47 passes pour 314 verges et trois touchés tout en ajoutant un record de 64 verges au sol. Et ces chiffres ne rendent même pas vraiment justice à sa performance ; regarder la vue de la zone d’en-but de quelques-uns de ses lancers les plus difficiles aide à vous donner une meilleure idée de la façon dont il était composé dimanche.

Allen a mené l’offensive des Bills à 428 verges au total dans le match et n’a pris aucun sac, aidant Buffalo à convertir trois des quatre tentatives cruciales de quatrième essai. Il s’en est sorti avec ce qui aurait pu être une interception lors de l’entraînement crucial de l’équipe au quatrième quart (le coin des Patriots JC Jackson l’a laissé tomber), mais a immédiatement rebondi pour figer le match. Avec les Bills menant 26-21, Allen a terminé la campagne de 13 jeux et 75 verges, réalisant une poignée de jeux audacieux en cours de route, y compris une course de bootleg nue au quatrième but et un touché de passe à la pelle hors script pour Dawson Knox qui a mis le jeu à l’écart.

Avec cette victoire, Buffalo est revenu à la première place de l’AFC Est. Les Bills ont une défense solide. Ils ont également montré qu’ils avaient la profondeur dont ils avaient tant besoin en attaque : Devin Singletary (12 courses, 39 verges, un touché) s’est montré fort au cours des dernières semaines ; Knox (deux attrapés, 11 verges, un touché) a été un facteur dans la zone rouge; et Isaiah McKenzie (11 attrapés pour 125 verges, un touché) a pris le relais avec Davis et Beasley. Si Allen peut continuer à jouer comme il l’a fait dimanche, il fait des Bills l’une des équipes les plus redoutables d’un terrain de séries éliminatoires de l’AFC largement ouvert.

Les prétendants

8. Bengals de Cincinnati (9-6)

9. Titans du Tennessee (10-5)

10. Patriots de la Nouvelle-Angleterre (9-6)

11. Cardinaux de l’Arizona (10-5)

12. 49ers de San Francisco (8-7)

13. Dauphins de Miami (8-7)

14. Aigles de Philadelphie (8-7)

15. Chargers de Los Angeles (8-7)

16. Ravens de Baltimore (8-7) Le jeune noyau des Bengals leur donne une chance.

L’offensive typique de Cincinnati a pris une passe-heureuse dans la victoire de l’équipe 41-21 sur les Ravens dimanche, avec le quart-arrière de deuxième année Joe Burrow éviscérant un Baltimore secondaire à hauteur de 525 verges avec quatre touchés et pas de choix. Burrow a répandu l’amour entre Tee Higgins (12 attrapés, 194 yards, deux touchdowns), Ja’Marr Chase (sept attrapés, 125 yards), Tyler Boyd (trois attrapés, 85 yards, un touchdown) et Joe Mixon (six attrapés, 70 verges, un touché), parmi quelques autres, et rien que les Ravens pouvaient faire défensivement ne semblait dérouter Burrow.

Cela a été normal pour Burrow au cours des cinq dernières semaines, une séquence au cours de laquelle il se classe parmi les premiers parmi tous les passeurs qualifiés de la NFL en verges (1 520), en verges par tentative (9,2), en lancers importants (15) et en gros. taux de lancer dans le temps (8,5 pour cent). Burrow a été magnifique dans sa capacité à naviguer dans la poche, à mitrailler et à grimper loin de la pression pour envoyer des lasers vers le bas, et il a joué comme un vétéran rusé au cours du dernier mois et plus. Bref, le mec l’a senti.

Le grand jour de Higgins au bureau l’a placé à 1 029 verges cette saison, juste un peu derrière Chase, qui a jusqu’à 1 163 verges en tant que recrue. Ensemble, ils sont le premier duo de coéquipiers de l’histoire de la ligue à avoir tous deux enregistré 1 000 verges de réception au cours de la même saison avant l’un ou l’autre des 23 ans. Avec Burrow, 25 ans, à la barre et lançant à Higgins et Chase, cette équipe a peut-être le meilleur jeune noyau offensif de la ligue, un groupe conçu pour dominer le jeu de passes pour les années à venir.

Bien sûr, avec les séries éliminatoires qui approchent à grands pas, Burrow, Higgins, Chase, Mixon et le reste de la fondation offensive de Cincy ont sûrement leur esprit sur le court terme. Les Bengals ont quelques trous (comme leur ligne offensive), et ils ont été une équipe chaude et froide de semaine en semaine cette saison (il est difficile d’oublier qu’ils ont perdu contre les Jets, et ils se classent 26e dans la variance DVOA sur infraction). Mais quand tout clique, en particulier en attaque, comme nous l’avons vu dimanche, ils sont capables de faire le buzz. Cela en fait un cheval noir intéressant sur le bout des doigts.

Le milieu confus

17. Les aventuriers de Las Vegas (8-7)

18. Steelers de Pittsburgh (7-7-1)

19. Browns de Cleveland (7-8)

20. Vikings du Minnesota (7-8)

21. Saints de la Nouvelle-Orléans (7-8)

22. Broncos de Denver (7-8)

23. Falcons d’Atlanta (7-8)

24. Équipe de football de Washington (6-9) L’offensive des Steelers a besoin d’une refonte.

Le chant du cygne de Ben Roethlisberger devient de plus en plus dur pour les oreilles.

Si nous nous sentons généreux, Big Ben a produit une poignée de sorties agressivement moyennes cette année. Mais dans l’ensemble, l’offensive de Pittsburgh a été une ancre géante retenant la défense talentueuse de l’équipe. L’offensive a de nouveau connu des difficultés lors de la défaite éclatante de l’équipe contre les Chiefs dimanche, Roethlisberger affichant une ligne atroce de 159 verges, un touché et une interception dans la défaite. Le vétéran a rassemblé une profondeur moyenne de cible de 5,7 mètres tout en faisant une moyenne de 4,5 mètres par tentative, s’appuyant à nouveau sur une stratégie de dink-and-dunk écrasante qui est mieux visualisée par ce tableau de passes de dimanche.

L’offensive des Steelers n’a aucun élément de passe verticale. Le jeu de course a été à peu près aussi mauvais pour créer des jeux explosifs. La recrue Najee Harris a été une pièce maîtresse polyvalente pour l’attaque au sol de l’équipe cette année, mais s’il lui manque dans un domaine, c’est sa capacité à créer de gros jeux. Harris n’a que six courses de plus de 15 verges cette année sur 269 tentatives, selon PFF, et avec seulement 12,4% de ses verges sur ces gros runs, il se classe dernier parmi les 50 arrières qualifiés cette année. Pour le contexte, le porteur de ballon des Seahawks Rashaad Penny a réalisé six courses de plus de 15 verges cette saison… sur 71 tentatives.

Pittsburgh ne peut tout simplement pas fabriquer suffisamment de pièces explosives. Les Steelers ont réussi 39 passes explosives (20 verges et plus) en 574 tentatives, un taux de 6,8% qui se classe 28e dans la NFL. Le taux de course explosif de 10 pour cent de l’équipe (courses de plus de 10 mètres) se classe 25e. C’est affreux, en particulier pour une équipe avec autant de talent de joueur talentueux que Pittsburgh. Il y a plein de reproches à faire. Roethlisberger va presque sûrement partir au coucher du soleil cette intersaison, mais l’équipe doit s’efforcer de réparer sa ligne offensive qui fuit, de faire en sorte que son groupe talentueux de récepteurs regarde plus profondément le terrain et peut-être trouver un élément de foudre à jumeler avec Harris par terre. Qu’ils restent avec le coordinateur offensif Matt Canada au-delà de 2021 ou non, le non. Une priorité pour 2022 devrait être de créer plus de pièces de théâtre.

Il y a toujours l’année prochaine

25. Ours de Chicago (5-10)

26. Seahawks de Seattle (5-10)

27. Jets de New York (4-11)

28. Texans de Houston (4-11)

29. Panthers de la Caroline (5-10)

30. Lions de Détroit (2-12-1)

31. Géants de New York (4-11)

32. Jacksonville Jaguars (2-13) L’intersaison des Panthers devrait être intéressante.

La saison des Panthers est une version réelle de ce mème de dessin de chevaux inachevé: après avoir commencé l’année 3-0 sur le dos d’un Sam Darnold apparemment réhabilité et de la défense passionnante et ascendante de l’équipe, Carolina a implosé et est allé 2-10 depuis .

Les Panthers ont raté de façon hilarante leur plan de succession de quart-arrière sous la direction de l’entraîneur de deuxième année Matt Rhule, passant de Cam Newton à Teddy Bridgewater à Darnold à PJ Walker et de retour à Newton au cours des deux dernières saisons. Après avoir fait du coordinateur offensif Joe Brady le bouc émissaire des luttes de l’équipe en attaque, l’ayant congédié à la mi-saison, Rhule est maintenant parvenu à la conclusion (avec le nouveau CO Jeff Nixon) qu’une approche par comité de la situation des QB est la voie à suivre. Cette comédie d’erreurs mettra Rhule, qui a maintenant 10-21 ans depuis son arrivée au début de 2020, sous le microscope du propriétaire de l’équipe David Tepper. Et bien qu’il y ait encore beaucoup de choses à espérer si vous êtes un fan des Panthers, comme le fait que la défense est un groupe jeune et très prometteur et que l’attaque regorge de joueurs talentueux, le manque prononcé de l’équipe le potentiel réalisé cette année pourrait être une autre raison pour laquelle Tepper décide de nettoyer la maison et de recommencer à zéro. Rhule a exprimé sa confiance dans les fondations qu’il pose en Caroline cette semaine, mais il y a de nombreuses raisons d’être sceptique après les résultats des deux dernières années. Les Panthers sont une équipe que je surveillerai de près à l’approche de l’intersaison.