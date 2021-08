NFL QB achète pour la saison 2021

Photo de Chris Graythen/.

De plus, Kristina de Card Ladder sur l’affaire Fanatics et Mike répond aux questions sur les sacs postaux

Mike passe en revue certains QB notables de la NFL et discute de leurs valeurs de cartes avant la saison avant de parler brièvement des valeurs de cartes d’Albert Pujols et de savoir s’il pourrait être un bon achat tard dans sa carrière légendaire. Ensuite, Kristina de Card Ladder se joint à l’émission pour parler de l’énorme contrat Fanatics et de ce que cela signifie pour le passe-temps à long terme, ce que le temps passé par Kristina à Card Ladder lui a appris sur le marché des cartes et comment elle aime collectionner les cartes. Puis ils clôturent le spectacle avec quelques questions sur les sacs postaux.

Hôte : Mike Gioseffi

Producteur : Ronak Nair

