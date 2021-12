NFL Semaine 14 : 4 questions brûlantes que nous attendons

Bienvenue dans le gang de la semaine 14. Nous sommes plongés dans la course aux playoffs et tout est en mouvement. À ce stade, nous avons plus ou moins le sommet des conférences, avec quelques changements mineurs susceptibles de se produire – mais nous savons qui est l’élite.

Le grand changement a eu lieu avec les équipes autrefois dominantes qui ont maintenant du mal à retrouver leur équilibre, risquant de se retirer des séries éliminatoires tous ensemble. Pendant ce temps, les équipes de bulles jouent l’un des meilleurs ballons de la ligue et cherchent à trouver un moyen d’entrer.

Les Bills vont-ils continuer leur dégringolade ?

Buffalo a perdu trois de ses cinq derniers matchs contre un calendrier qui n’a pas été extrêmement difficile. Les Bills sont passés de verrous absolus pour remporter l’AFC Est, à voir les Patriots les défier, maintenant ils lèvent les yeux alors qu’ils siègent 7e de la conférence avec un risque croissant qu’ils pourraient être rejetés des séries éliminatoires tous ensemble.

Pour aggraver les choses, cette semaine, les Bills affrontent les Buccaneers, dans leur plus gros test à côté d’un deuxième match contre les Patriots. Ce qui est alarmant à propos de la défense de Buffalo, c’est qu’ils étaient prêts à ce que Bill Belichick et les Patriots dirigent le ballon tout le match, mais ne pouvaient tout simplement pas les arrêter. Maintenant, ils affrontent Tom Brady et l’une des meilleures attaques par la passe de la NFL, c’est donc un autre test défensif.

Au fond de moi, je sais que les Bills sont assez bons pour se qualifier pour les séries éliminatoires et probablement faire une autre course en profondeur. Cependant, cette équipe doit arrêter de se battre et recommencer à montrer le potentiel que beaucoup pensaient pouvoir les mener à une apparition au Super Bowl cette saison.

Washington est-il prêt à lutter ?

L’équipe de football de Washington a été une lueur d’espoir dans la seconde moitié de la saison. L’équipe de Ron Rivera joue toujours fort et s’avère être un combat vraiment difficile pour toutes les équipes auxquelles ils sont confrontés.

Ce que j’ai remarqué avec Washington, c’est qu’ils ont tendance à jouer de haut en bas avec leurs concurrents. Ce n’est pas une grande qualité à avoir, mais lorsque vous affrontez les Cowboys lors de la semaine 14, cela rend certainement le jeu plus intéressant.

Il faudrait que quelque chose de ridicule se produise pour empêcher Dallas de remporter l’AFC Est, mais Washington est tout à fait dans une position où ils peuvent gagner une wild card. Une victoire contre Dallas pourrait montrer que cette équipe est plus qu’une équipe au début des séries éliminatoires.

Comment les Panthers s’occuperont-ils de leur semaine de congé ?

Il est plus que temps de mettre un terme à la saison des Panthers, mais cela n’a pas empêché la Caroline de procéder à un réoutillage majeur avant la semaine de congé. L’entraîneur-chef Matt Rhule a relevé le coordinateur offensif Joe Brady de ses fonctions, faisant de Brady l’agneau sacrificiel pour de nombreux problèmes de l’équipe.

À ce stade, il est sûr de dire que Carolina a un problème de Rhule, et on a l’impression qu’il essaie de réorganiser la chaise longue sur le Titanic pour prouver qu’il est l’entraîneur que l’équipe espérait qu’il serait. Bien que je sois extrêmement sceptique que le changement puisse aider, il sera intéressant de voir comment les Panthers réagiront.

Rhule voudrait voir l’offensive courir davantage le ballon, ce qui est une décision curieuse lorsque Christian McCaffrey est en IR. Cette semaine, c’est un match de division contre les Falcons, et une mauvaise défaite pourrait accélérer des changements plus importants pour les Panthers.

Les Bengals peuvent-ils rebondir ?

L’incohérence sauvage de Cincinnati fait écho à tout ce qui ne va pas avec l’AFC cette saison. Juste au moment où j’étais prêt à croire que Joe Burrow and Co. peut avoir un impact énorme sur les séries éliminatoires, ils sortent et jouent un football incroyablement plat.

La puissance offensive que nous avons vue des Bengals s’est évaporée lors de leur défaite de la semaine 13 contre les Chargers, maintenant ils affrontent les 49ers dans un autre match difficile. San Francisco essaie de garder une emprise étroite sur une place en séries éliminatoires, et maintenant les Bengals le sont aussi.

C’est une semaine de test pour Cincinnati, qui doit prouver qu’il peut réagir à l’adversité s’il a le moindre espoir de franchir la prochaine étape en équipe.