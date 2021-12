NFL Semaine 14: bonnes affaires DFS, paris sur les accessoires et un renouveau des Bengals bien nécessaire

La semaine 14 a commencé d’une manière extrêmement familière au reste de la saison 2021 de la NFL. C’était atrocement stupide.

Les Vikings du Minnesota ont pris une probabilité de victoire de 98,5% en seconde période grâce à une avance de 23-0 à la mi-temps, puis ont presque tout gaspillé alors que de terribles flashbacks sur la défaite des Lions de la semaine dernière ont empiété dans leur vue arrière. Les Steelers de Pittsburgh ont parcouru 84 verges au cours des deux dernières minutes et plus d’un match de 36-28, seulement pour avoir un touché potentiel égalisateur sur le gazon lorsque Pat Freiermuth n’a pas pu tenir au milieu d’une triple couverture.

Le monde a été sauvé d’un brutal Vikings-ing jeudi, mais il y a encore du potentiel pour d’autres bouleversements terribles. Le dérapage sans Derrick Henry des Titans pourrait atteindre un nadir s’ils perdaient contre les Jaguars. Les Chargers peuvent éliminer la bonne volonté de leur victoire sur la route contre les Bengals en perdant contre les Giants dirigés par Jake Fromm. Detroit pourrait gagner deux matchs de suite après avoir remporté exactement zéro au cours des semaines 1 à 12.

Aucun de ces résultats n’est probable, mais Pittsburgh n’est pas non plus revenu d’un déficit de trois possessions avec un quart-arrière de 39 ans aux nouilles. 2021 a été une année record pour la parité NFL; seuls les Texans ont été éliminés de la course aux playoffs à la mi-décembre. Le chaos régnera-t-il à nouveau au cours de la semaine 14, ou la normalité se répandra-t-elle sur la campagne éliminatoire de la ligue comme un bain de lavande apaisant?

Parlons-en. Toutes les cotes via Tipico.

L’équipe DFS All-Bargain pour la semaine 14



Joueurs disponibles à bas prix dans les alignements de DraftKings Sunday Classic : moins de 6 000 $ au quart, 5 000 $ au porteur de ballon, moins de 4 000 $ au receveur large et moins de 3 500 $ à l’extrémité rapprochée. Ce sont les gars qui vous laisseront faire des folies sur des stars comme Chuba Hubbard et Justin Fields.

QB : Taysom Hill (5 600 $)

C’est un jeu stupide, mais personne à ce niveau de prix ne ramènera un plafond plus élevé que Hill, qui a couru plus de 100 mètres à Thanksgiving et a marqué plus de 27 points fantastiques (malgré quatre interceptions !) Merci, en partie, à La capacité de course après capture de Deonte Harris. Harris ne sera pas dans l’alignement pour le renflouer dimanche en raison d’une suspension imposée par la ligue, mais Hill devrait faire revenir Alvin Kamara pour alléger la charge du champ arrière.

Hill a été un désastre dans le jeu de passes lors de la semaine 13. Le soutenir lors de la semaine 14 est un pari que le majeur coincé sur sa main de lancer était le coupable derrière ses horribles lancers et pas seulement la fonction d’être si mauvais au QB Sean Peyton a commencé à l’origine Trevor Siemian sur lui. Il a eu beaucoup d’écarts ouverts la semaine dernière contre les Cowboys; maintenant, il doit affronter les Jets et leur défense par la passe classée au 25e rang.

RB : JD McKissic (5 000 $) s’il est innocenté OU Ameer Abdullah (4 800 $)

McKissic se remet lentement d’une commotion cérébrale de la semaine 12 et pourrait ne pas jouer dimanche. S’il est autorisé, il jouera un rôle important dans la première attaque de Ron Rivera qui devrait réussir contre une défense de Dallas qui a accordé plus de 4,5 verges par course cet automne (25e meilleur de la NFL). Comme toujours, il a une valeur PPR énorme contre une équipe qui a été avare en ce qui concerne les récepteurs hors du champ arrière, mais * a * abandonné une performance de neuf cibles et neuf captures d’Austin Ekeler au début de la saison.

Abdullah est un jeu à haut risque, mais il fait face à la défensive au 31e rang de la ligue et a eu six cibles lors de sa dernière apparition (le match d’effondrement de Cam Newton contre les Dolphins) et au moins quatre dans tous ses matchs sauf un en tant que Panther jusqu’à présent. Il est toujours capable de faire un puant absolu, mais sa valeur dans le jeu de passes pour une attaque de la Caroline qui aime mettre le ballon dans les mains de ses arrières lui donne une certaine utilité ici.

WR : Gabriel Davis (3 500 $)

Une menace profonde Davis a été, contre-intuitivement, le destinataire de quatre cibles lors du match de tempête de vent de la semaine dernière, lundi soir. Il ne serait pas surprenant de voir sa valeur augmenter en fin de saison ; plus de la moitié de ses touchés et de ses verges sur réception ont eu lieu au cours des six derniers matchs de 2020 alors qu’il s’enfonçait dans le cercle de confiance de Josh Allen.

Les Buccaneers ont un secondaire qui peut être exploité par-dessus et dépenseront probablement la plupart de leurs points de compétence pour arrêter Stefon Diggs. Cela créera des opportunités pour Davis et Allen de raviver une partie de leur magie 2020. Davis a une moyenne de 11,0 verges par cible cette saison et il est impossible que Sean McDermott n’ait pas vu cela et a dit « hé, impliquons ce gars un peu plus. »

TE : Evan Engram (3 500 $)

Pas un choix passionnant, mais un choix stable. Engram a dépassé 10+ points fantastiques dans quatre de ses six derniers matchs. Sa capacité de course après capture et sa profondeur cible de 4,9 verges au plus bas en carrière le décrivent comme la soupape de sécurité parfaite pour le premier début de carrière de Jake Fromm. Si Mike Glennon peut jouer, eh bien, Engram a capté quatre passes de lui sur cinq cibles la semaine dernière, servant de menace intermédiaire dynamique (cible moyenne ? 11,5 mètres en aval). Jared Cook est peut-être le choix le plus populaire avec le corps WR des Chargers criblé d’absences de COVID, mais Engram est l’option la plus stable, même avec un terrible QB.

Les paris prop que j’aime



Résultats du jeudi : 0-3 (.000). Saison à ce jour : 64-50 (.561)

Qu’avons-nous appris jeudi? Que Dalvin Cook soit revenu juste à temps pour torpiller mes accessoires de passage de Vikings et que Chase Claypool s’est frayé un chemin hors du cercle de confiance trop tard pour que cela ait un effet total sur sa réception. J’espère que tu m’as fané !

Taylor Heinicke MOINS de 244,5 verges par la passe. Depuis que Washington est passé à une première attaque après son congé de la semaine 9, Heinicke n’a lancé pour plus de 225 verges qu’une seule fois en quatre matchs. Il a en moyenne 208 verges par la passe par match lors de ses trois derniers. Il peut être chargé de lancer souvent si Washington est en difficulté au début, mais le plan de match de Ron Rivera est conçu pour alléger le poids de ses épaules et lui permettre de faire des passes efficaces et à faible risque.

Antonio Gibson PLUS DE 66,5 verges au sol. Gibson a été au centre de la philosophie « établir la course » de Rivera, qui s’est soldée par une séquence de quatre victoires consécutives. Il a couru le ballon 95 fois pour 358 verges dans cette séquence et je ne m’attends pas à ce que cela se termine par une confrontation massive avec les Cowboys, qui se classent 19e en défense contre la ruée DVOA.

Gabriel Davis PLUS DE 22,5 verges sur réception. Voir au dessus. Les factures sont déficientes sur le dessus et Davis pourrait être au bord d’une autre poussée de fin de saison. Un bon objectif et il battra ce total.

Josh Jacobs PLUS DE 53,5 verges au sol. Le nombre d’instantanés de Jacobs la semaine dernière a grimpé à 85 %, le meilleur de la saison, après la blessure de fin de saison du Kenyan Drake. Il n’a obtenu que 13 courses contre Washington, mais devrait voir plus d’utilisation pour une équipe de Raiders dont la meilleure stratégie contre l’offensive des Chiefs est de dominer autant que possible le temps de la bataille de possession.

Leonard Fournette MOINS de 60,5 verges au sol. Fournette s’est taillé l’une des cinq meilleures défenses au sol (107 verges contre les Colts), mais a également été limité à 34 verges au sol au total lors de matchs contre les cinq meilleures unités des Rams and Saints. La défense contre la course de Buffalo se classe sixième au classement général et a quelque chose à prouver après avoir été insultée lors de la conférence de presse d’après-match après sa défaite contre les Patriots.

Joe Burrow le plus long achèvement PLUS de 34,5 verges. La plus grande faiblesse des 49ers est un secondaire déficient. Les Bengals ont vraiment besoin de prouver qu’ils peuvent faire fonctionner à nouveau leur jeu profond. Cela pourrait être Ja’Marr Chase, Tee Higgins, Tyler Boyd ou CJ Uzomah, mais quelqu’un va se libérer pour un gros gain dimanche.

Et voici la pièce que j’ai envisagé de lancer dans une recommandation officielle, puis j’ai complètement reculé (14-12 sur l’année à ce jour):

Cam Newton PLUS de 191,5 verges par la passe. Le propriétaire de l’accessoire le plus bas de la semaine est le MVP de la ligue 2015. Cela a du sens, car la dernière fois que nous l’avons vu, il a réalisé la pire performance de passe de la NFL en 25 ans. Maintenant, il obtient un match parfait contre Atlanta et sa défense par la passe classée 26e. Newton n’a récolté plus de 190 verges dans aucun match cette saison, mais il a atteint ce nombre…

attends non c’est nul, alors

Cam Newton SOUS 191,5 verges par la passe.

Ouais, je ne sais pas quoi faire de la Cam Newton 2021. Bon courage à cette ligne.

Mes choix directs



Voici mes sélections en vedette pour la semaine 14, ainsi que le cadenas de la semaine Rhode Island Scumbag (pour lequel je n’assume aucune responsabilité. Vous vivez selon le code scumbag, vous mourez selon le code scumbag). Vous pouvez trouver tout cela ici, mais si vous cherchez les Cliffs Notes…

Gagnants en gras, toutes cotes via Tipico :

Chargers de Los Angeles (-450) sur les Giants de New York

Bengals de Cincinnati (+102) sur les 49ers de San Francisco

Choix contrarié :

Corbeaux de Baltimore (+110) sur les Browns de Cleveland

Rhode Island Scumbag Lock de la semaine :

Billets de bison (+3) sur les Buccaneers de Tampa Bay

Et si vous êtes intéressé par ma gamme complète de choix, vous pouvez les trouver ici.

La semaine dernière : 10-4 (.714)

Jeudi : 1-0 (1000)

Saison à ce jour : 124-70-1 (.639)

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).