NFL Semaine 6 : 4 matchs à ne pas manquer au programme

Quatre matchs pivots façonnent la semaine 6 de la NFL et nous permettront de savoir qui est sur le point de se qualifier pour les séries éliminatoires et qui pourrait déjà voir ses rêves en séries éliminatoires s’évaporer.

Si vous avez du mal à choisir votre horaire de visionnage ce week-end, nous avons ce qu’il vous faut.

Vikings vs Panthers, dimanche, 13 h – Fox

Il s’agit moins du jeu lui-même que des enjeux en jeu. À bien des égards, cela ressemble à un concours qui déterminera si le Minnesota et la Caroline ont une chance de concourir dans leurs divisions respectives cette saison.

Depuis la semaine 1, je dis que les Vikings sont meilleurs que leurs records, mais cela n’a pas vraiment d’importance quand vous êtes à 2-3. Le Minnesota a besoin d’une victoire de la pire des manières, et avec un étirement brutal contre les Cowboys, les Ravens et les Chargers, cela doit être une victoire si l’équipe espère se qualifier pour les séries éliminatoires.

Pendant ce temps, les Panthers essaient juste d’arrêter l’hémorragie. Un début de saison électrique a cédé la place à des défaites consécutives, et bien qu’il leur manque définitivement Christian McCaffrey et Jaycee Horn, les blessures sont quelque chose que chaque équipe doit gérer. Sur la base de leur bonheur commercial cette année, il y a une croyance en interne qu’ils peuvent faire une course, alors maintenant il s’agit d’essayer de remporter une autre victoire, de rester du bon côté du grand livre et d’attendre que Stephon Gilmore soit autorisé à jouer après la Caroline. échangé pour lui.

Chargers vs Ravens, dimanche, 13 h – CBS

Cela va juste être amusant. Nous voyons deux des meilleurs jeunes quarts de la ligue avec Justin Herbert et Lamar Jackson, et deux des seules équipes qui semblent prêtes à défier les Bills dans l’AFC cette année.

Los Angeles a été une délicieuse surprise cette saison et légitimement l’une des histoires de bien-être de cette saison. Je ne pense pas que quiconque les ait vus comme des menaces légitimes dans l’AFC Ouest, et encore moins maintenant potentiellement comme l’une des meilleures équipes de l’AFC dans son ensemble. Cette équipe est jeune, affamée et cherche à faire ses preuves.

Pendant ce temps, c’est bizarre, parce que les Ravens ont une fiche de 4-1 et roulent, mais cela ressemble toujours à une saison décevante jusqu’à présent. Je pense que c’est en grande partie parce que nous avons vu Baltimore vraiment lutter avec des équipes comme les Colts et les Lions, qui auraient tous deux été supposés être des victoires faciles. Cela dit, il y a quelque chose à rester et à gagner des matchs – la preuve est donc dans le dossier. Cette équipe est bien foutue.

Cardinaux contre Browns, dimanche, 16 h 05 – CBS

Si vous reveniez trois ans en arrière et me disiez que Cardinals contre Browns serait l’un des meilleurs matchs de la semaine, j’aurais ri, mais c’est à quelle vitesse les deux équipes ont changé de fortune.

À ce stade, l’Arizona semble presque imbattable. Ils sont devenus une équipe de football vraiment bien équilibrée en 2021, et pas seulement une équipe de passage sans beaucoup plus à offrir.

Pendant ce temps, les Browns n’ont pas eu le bon début de saison que les fans de Cleveland espéraient, mais à bien des égards, l’AFC North se sent toujours grand ouvert, et à 3-2, ils sont bien à distance de frappe pour faire un jeu pour le sommet .

Bills contre Titans, lundi, 20h15 – ESPN

Pas d’os à ce sujet, les Titans ont été une énorme déception cette saison – même avec leur fiche de 3-2. Maintenant, ce n’est pas comme s’il y avait vraiment quelqu’un d’autre dans l’AFC Sud qui pouvait défier le Tennessee, mais jusqu’à présent l’offensive imbattable qu’ils avaient sur papier après avoir échangé contre Julio Jones.

Honnêtement, je ne sais pas si les Titans peuvent s’accrocher aux Bills, qui ont l’air imbattables jusqu’à présent, mais cela commence et se termine avec Derrick Henry. Incontestablement le meilleur arrière de la ligue, Henry le déchire encore cette saison, et les Bills ont une très bonne défense contre la course, n’accordant que 3,7 verges par course. Quoi qu’il en soit, ce sera à surveiller, juste pour voir Henry se heurter à cette défense, et bien sûr, Josh Allen l’éclaire.