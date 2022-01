NFL Wide Receiver se sépare de l’épouse modèle de Victoria’s Secret après presque 4 ans de mariage

Le receveur de la NFL Sterling Shepard et le mannequin de Victoria’s Secret Chanel Iman ont décidé d’arrêter. Le couple s’est rencontré en 2016 et s’est marié deux ans plus tard. Shepard, qui joue pour les Giants de New York, a officiellement demandé le divorce en juin 2021, a déclaré une source à Us Weekly mercredi.

Le couple prévoit « d’essayer de rester courtois et amical l’un envers l’autre », a déclaré une source à Us Weekly. Iman, 31 ans, et Shepard, 28 ans, ont deux filles, Cali Clay Shepard, 3 ans, et Cassie Snow Shepard, 2 ans. Les deux ont continué à publier régulièrement des photos de leurs enfants sur Instagram, mais elles ont supprimé des photos l’une de l’autre ces derniers mois, note TMZ.

Shepard a énuméré des « différences irréconciliables » qui « existaient depuis au moins six mois », selon les documents judiciaires obtenus par Page Six. Il n’y a « aucune perspective raisonnable de réconciliation », indiquent les documents. Shepard a demandé la garde légale conjointe de leurs filles et a demandé que sa maison soit leur résidence principale. Il a demandé qu’Iman ait « du temps parental supervisé ».

Dans un autre dossier le 7 septembre, le couple a déclaré qu’il y avait deux séances de médiation et qu’une autre était prévue en octobre 2021. Une audience de gestion de cas a été fixée au 23 février. L’ancien couple a également engagé des évaluateurs pour examiner leur maison partagée et les propriétés de l’Oklahoma. .

Shepard et Iman se sont rencontrés à l’occasion du 30e anniversaire de Victor Cruz en 2016. En décembre 2017, Shepard a fait sa demande et ils se sont mariés en mars 2018. Tout au long de leur mariage, les deux semblaient inséparables et ont jailli de leur relation lors d’entretiens. « Cette femme prend soin de moi comme personne ne l’a jamais fait », a déclaré Shepard à Us Weekly en août 2019. « Je veux dire, la chose la plus proche de [compare it] est ma mère, donc j’aime tout d’être marié à elle. Elle est unique en son genre. »

Dans cette même interview, Shepard a expliqué à quel point la vie conjugale est devenue difficile une fois leur première fille née, en particulier compte tenu de leurs propres engagements professionnels. « C’est honnêtement difficile chaque fois que vous mettez un bébé dans une situation parce que vous devez toujours essayer de trouver du temps l’un pour l’autre et une grande partie de l’attention est portée sur le bébé », a déclaré Shepard à l’époque. « C’est donc l’essentiel, c’est juste que j’essaye de gagner un peu de temps dans mon emploi du temps et qu’elle essaie de gagner du temps dans son emploi du temps parce que nous sommes tous les deux assez occupés. C’est la chose la plus difficile à ce sujet, mais nous trouvons un moyen de passe à travers. »

Iman est mannequin depuis l’âge de 12 ans. Elle est devenue un ange de Victoria’s Secret en 2010 et a participé aux défilés de mode de Victoria’s Secret 2009, 2010 et 2011. Elle a également fait irruption dans le théâtre, apparaissant dans les films Dope et Mad Families. Shepard a été repêché par les Giants en 2016. Sa saison 2021 s’est terminée début décembre lorsqu’il a subi une déchirure au tendon d’Achille lors d’un match contre les Cowboys de Dallas.