NFLX Stock soutient les révolutions que Disney ne peut égaler

Investisseurs dans Netflix (NASDAQ :NFLX) l’action a choisi d’acheter la rumeur de gros bénéfices, puis a vendu la nouvelle.

Les actions ont atteint 639 dollars chacune lors de la négociation du 19 octobre, puis sont tombées à 625 dollars après que la société a annoncé des bénéfices de 1,45 milliard de dollars, 3,19 dollars par action et des revenus de 7,48 milliards de dollars pour le troisième trimestre 2021.

Les revenus ont augmenté de 16 % en glissement annuel, les marges d’exploitation ont atteint 23,5 % et (plus important) le service a ajouté 4,4 millions d’abonnés au cours du trimestre. C’est le double de ce qu’il a ajouté l’an dernier.

Le stock s’est vendu parce que c’est cher. Les investisseurs payaient 66 fois les bénéfices et 10 fois les revenus. Les actions ont augmenté de 18% depuis le début de l’année, en ligne avec les moyennes du marché.

Mais il y avait deux points forts cachés dans l’annonce des résultats, qui rivalisent Walt Disney (NYSE :DIS) ne peut pas correspondre.

NFLX Stock et le hit show

Le premier était Squid Game.

Environ 142 millions de foyers membres ont regardé l’émission, soit les deux tiers de l’audience mondiale de Netflix. Le Squid Game n’a pas été produit aux États-Unis. Il a été fabriqué en Corée.

Squid Game montre que Netflix ramène chez lui les avantages de son empreinte mondiale. Les analystes n’ont vu la portée mondiale de Netflix qu’en termes d’audience et de croissance des revenus. L’émission démontre que la portée mondiale attire également le public américain.

C’est quelque chose que Netflix partage avec Amazon (NASDAQ :AMZN) Prime, qui a longtemps fait passer des spectacles faits en Inde, au Chili, en Espagne et même en Russie devant le public américain. Squid Game, cependant, est la première émission à déplacer les résultats financiers pour toute une société de streaming.

La mise en scène virtuelle de Netflix

Alors que Disney, comme ViacomCBS’ (NASDAQ :VIAC) Paramount Plus, Comcast (NASDAQ :CMCSA) Paon, et AT&T (NYSE :T) HBO Max, se considèrent comme des entreprises de contenu, Netflix se considère comme une entreprise technologique.

Il repousse globalement les limites de la mise en scène virtuelle. Ce sont des productions tournées sans décors, qui peuvent être montées à l’intérieur d’une caméra car elles contiennent tous les éléments de production. La série allemande 1899 est réalisée de cette façon.

La production virtuelle change l’entreprise comme rien ne l’a fait depuis. Des studios entiers et des emplacements peuvent être remplacés par un studio virtuel. Au fil du temps, les coûts diminuent et les marges devraient augmenter. Les jeux peuvent être produits sur les mêmes scènes que les films. Netflix achète maintenant des sociétés de jeux aussi rapidement qu’il recherchait autrefois des producteurs.

Netflix va-t-il se censurer ?

Le risque est qu’une plate-forme mondiale entraîne des pressions mondiales sur le contenu.

Une sortie de certains employés américains sur le contenu d’une comédie spéciale de Dave Chappelle peut être contenue par des excuses. Lorsque les gouvernements s’impliquent, comme en Inde, la pression pour s’autocensurer peut devenir intense.

Lors de sa conférence téléphonique du troisième trimestre, le PDG Reed Hastings a parlé avec confiance de « divertir le monde ». Mais le monde a de nombreuses idées différentes sur ce qui constitue un divertissement et ce qui constitue un blasphème.

C’est peut-être un endroit où Disney a un avantage. Les questions de goût se marchandent à l’infini dans un studio traditionnel, bien avant qu’un spectacle ou un film ne soit tourné. Netflix a attiré les créateurs en les vendant sur une touche plus légère.

Le résultat sur le stock NFLX

Netflix a donné aux investisseurs une course incroyable. Les actions ont gagné en moyenne 80 % chacune des cinq dernières années. C’est encore mieux qu’Amazon. La capitalisation boursière de Netflix rivalise désormais avec celle de Disney et l’a dépassée pendant un certain temps l’année dernière.

Le prix élevé des actions Netflix m’a tenu à l’écart. Les retraits offrant une opportunité d’achat sont rares. Ils s’accompagnent également d’une faiblesse générale du marché. Depuis le 9 août, le titre est en feu, en hausse de 22% en moins de trois mois.

Si je devais choisir entre Netflix et Disney aujourd’hui, je choisirais Netflix. Il offre une meilleure histoire technologique, plus de potentiel dans le jeu et a une portée mondiale. Cela ne signifie pas seulement que de l’argent arrive, mais des idées.

