NFT a expliqué: qu’est-ce que le nouvel engouement pour la crypto-monnaie et ce qu’il pourrait être bientôt

Le paysage de l’art numérique est bouleversé par les NFT, ou jetons non fongibles, au point qu’il est difficile de ne pas avoir entendu le terme au passage. Mais qu’est-ce qu’un NFT? Pourquoi les gens dépensent-ils des millions de dollars en JPEG? Et cela pourrait-il changer le fonctionnement des microtransactions dans les jeux?

Qu’est-ce qu’un jeton non fongible?

Tout d’abord, les NFT sont intrinsèquement liés à la blockchain – un registre en ligne géré par des milliers d’utilisateurs dans le monde grâce au processus appelé minage. Les transactions sur la blockchain ne sont pas centralisées, il est donc difficile (mais pas impossible) d’éditer le grand livre pour effectuer des transactions frauduleuses. C’est la même technologie qui alimente les crypto-monnaies comme Bitcoin ($ BTC), Dogecoin ($ DOGE) et Ethereum ($ ETH) dans le monde entier. Les NFT existent sur diverses chaînes de blocs, mais la plupart des ventes se trouvent sur la chaîne de blocs Ethereum. Contrairement à la monnaie, cependant, ils ne sont pas fongibles. Cela signifie qu’un NFT est entièrement unique par rapport aux autres, contrairement au fongible Ethereum, où une pièce est identique à toutes les autres, lui permettant ainsi d’être utilisée comme monnaie. Les NFT sont donc uniques en leur genre, ce qui peut expliquer pourquoi ils sont utilisés pour vérifier les achats de biens numériques. Les marchandises elles-mêmes sont spécifiquement uniques au jeton (une image vendue en tant que NFT peut toujours trouver son chemin en ligne pour que tout le monde puisse la voir), mais le jeton lui-même est un indicateur de l’achat.

Alors, que me donne un NFT?

C’est là que les choses deviennent un peu étranges. Par exemple, un artiste peut choisir de frapper une œuvre d’art numérique avec un NFT, puis de vendre le jeton via plusieurs maisons de vente aux enchères. Le jeton lui-même ne détermine pas qui peut voir l’œuvre d’art, mais plutôt qui en détient les droits. Il y a une zone grise ici, où l’artiste peut toujours régir les droits de propriété et de distribution globaux, mais pour la plupart, le propriétaire du NFT est techniquement le propriétaire de l’œuvre d’art, même si l’image est hébergée sur Google et accessible à tous. cliquez avec le bouton droit de la souris et enregistrez.

Bien que ce ne soit pas une analogie parfaite, vous pouvez le considérer comme quelqu’un qui possède la vraie Joconde, ou une copie bon marché faite dans une boutique de cadeaux de fantaisie. Les deux présentent le même travail sous-jacent, mais un seul est la «vraie» Joconde. Avec l’art physique, il y a plus dans un original que d’être le premier du genre, mais avec l’art numérique, la différence est presque négligeable. Une copie d’une image, une chanson, un gif ou quoi que ce soit de ce genre peut être partagée dans un état inchangé, diluant la pertinence de posséder un jeton par rapport à l’original.

Attendez, pourquoi les NFT sont-ils alors précieux?

Ceux qui voient de la valeur dans les NFT pourraient voir le potentiel de réaliser des bénéfices à l’avenir, car l’exclusivité du jeton prend le statut de collectionneur. D’autres voudront peut-être simplement avoir le droit de se vanter de posséder le seul NFT frappé associé à un actif numérique, qu’il soit accessible à tout le monde ou non. Bien qu’il soit techniquement possible de frapper plusieurs NFT uniques pour le même actif numérique, il semble que la plupart des artistes ne le font pas pour aider à préserver la valeur du jeton unique généré.

Artist Beeple’s Everydays: The First 5000 Days est le premier NFT vendu par la société de vente aux enchères Christie’s, pour 69 millions de dollars.

Mike Winklemann, un artiste connu sous le nom de Beeple, a commencé à fabriquer des NFT pour ses œuvres l’année dernière, réalisant plusieurs ventes pour des milliers de dollars avant d’atteindre les millions. Sa dernière pièce, Everydays: The First 5000 Days, était le premier NFT vendu par Christie’s, une importante maison de vente aux enchères d’art. Il s’est vendu 69 millions de dollars, mais si vous souhaitez enregistrer Everdays sur votre bureau, vous pouvez simplement copier l’image tweetée par Christie’s et faites-le. Espérons que cela vous donne une idée de la différence entre l’achat d’un NFT pour un actif et l’actif lui-même.

Winklemann n’est pas seul dans la ruée vers l’or entourant les NFT. Le musicien Steve Aoki a vendu un NFT à John Legere, l’ancien PDG de T-Mobile, pour 888 888,88 $. L’actif était un extrait de musique de 36 secondes accompagné d’un gif, dont une partie a été partagée en ligne. Pour près d’un million de dollars, la propriété du gif restera sur la blockchain en tant que Legere, même si le gif complet trouve finalement son chemin en ligne et est expérimenté par des millions d’autres personnes.

Cela trouve définitivement sa place dans les jeux, n’est-ce pas?

Les NFT ne sont pas vraiment nouveaux, et leur premier grand cas d’utilisation était en fait dans un jeu. Cryptokitties, lancé en 2017, permet aux joueurs d’acheter des NFT pour des chats numériques spécifiques, qu’ils possèdent uniquement. Ces chats peuvent ensuite se reproduire avec d’autres achats de chats numériques et produire des chats entièrement nouveaux qui peuvent ensuite être vendus comme des NFT uniques. Ce marché a généré des millions de dollars depuis sa création, certains chats célibataires coûtant bien plus d’un million de dollars à eux seuls. Un coup d’œil curieux sur le site Web montre que de nombreux chats moins chers sont simplement des reskins du même design, mais la possibilité d’en posséder un pour vous-même fait partie de l’attrait.

CryptoKitties est un jeu sur la collecte et l’élevage de chats étranges, mais utilise de l’étherium et des NFT pour créer un marché pour les acheter et les vendre.

Si cela vous fait penser à la possibilité que les NFT fusionnent avec des microtransactions cosmétiques dans des jeux comme Fortnite, Overwatch ou Dota 2, je pense qu’il est sûr de parier qu’il y a au moins une conversation sur le potentiel autour d’un système comme celui-là. Il existe déjà des jeux utilisant les NFT de manière innovante. Le Sandbox est un espace créatif axé sur la communauté qui permet aux utilisateurs de créer des actifs ou des expériences de jeu basés sur le voxel. On pourrait dire que c’est similaire à Roblox, en dehors du fait que ces expériences de jeu existent toutes sur des terres virtuelles finies que les utilisateurs peuvent acheter à l’aide de NFT. Les jetons correspondent à un lopin de terre où vous pouvez héberger des créations de jeux que d’autres utilisateurs peuvent visiter, la valeur de la taille et de la position du terrain étant déterminée par de simples offres et demandes.

Mythical Games prévoit d’utiliser à la fois les NFT et la blockchain dans son prochain titre sur PC et console, Blankos. Le studio conçoit un autre jeu basé sur le contenu généré par les utilisateurs, mais dans lequel des articles tels que les cosmétiques peuvent être vendus en nombre fini. Les articles en jeu sont transférés aux joueurs à l’aide de NFT, qui peuvent ensuite être revendus sur un marché où la valeur est déterminée par les acheteurs. Pensez-y comme des cartes à collectionner Steam et le marché de Valve, sauf alimenté par des transactions blockchain pour les articles qui arrivent par vagues finies.

Un NFT peut-il alors être frappé contre quoi que ce soit? Cela semble dangereux

Étant donné qu’un NFT peut être frappé pour presque tout ce qui est numérique (Jack Dorsey de Twitter vend un NFT du premier tweet jamais envoyé, par exemple) la facilité de création du jeton a contribué à donner aux artistes la possibilité de gagner de l’argent via une nouvelle plateforme. Mais cela a également conduit à de nombreux abus, qui ont déjà commencé à dominer les conversations autour des NFT. Les artistes trouvent des jetons frappés contre leur art sans leur consentement, laissant quelqu’un d’autre récolter les bénéfices d’une vente sans aucune des œuvres. Il est également difficile d’éviter cela pour le moment, étant donné la manière dont les médias sociaux permettent de partager l’art numérique de toute nature. Les NFT ne résolvent pas le problème fondamental du droit d’auteur en ligne, mais ils donnent à ceux qui en abuseraient une grande liberté de le faire.

Un créateur de produits officiel pour Among Us a récemment découvert des milliers de ventes de NFT basées sur des illustrations du jeu, dont aucune n’avait été autorisée par le studio. Ce n’est qu’un aperçu du problème auquel des milliers d’artistes sont confrontés, ce qui conduit à un fossé sur le point de savoir si les NFT sont l’avenir de la collection d’art numérique ou un nouveau problème auquel les créateurs doivent lutter.

Il y a aussi l’impact environnemental à prendre en compte, qui n’est pas tant lié aux NFT mais plutôt à la technologie blockchain. Étant donné que la blockchain est essentiellement un registre tenu par des utilisateurs du monde entier, nécessitant une puissance de traitement informatique pour authentifier les transactions, chacun prend une unité d’énergie. Combinées, des études montrent que la consommation de l’ensemble du système est incroyablement élevée, la blockchain Bitcoin consommant plus d’électricité en un an que l’ensemble de l’Argentine.

Le maintien de la blockchain et la facilitation de toutes les transactions qui ont lieu nécessitent des quantités incroyables de puissance de traitement, ce qui entraîne des coûts d’électricité importants. Étant donné que l’électricité et sa production sont toujours l’un des plus grands impacteurs environnementaux, cela a mis l’accent sur le coût des crypto-monnaies pour l’environnement. Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, s’est déclaré consterné par les dommages que les crypto-monnaies présentent pour l’environnement, mais note également que la poussée vers une électricité plus verte pourrait l’atténuer. « Si c’est de l’électricité verte et que cela n’évince pas d’autres utilisations, finalement, vous savez, peut-être que ça va », a déclaré Gates au New York Times.

Ethereum est beaucoup plus efficace que Bitcoin (l’un des fondateurs d’Ethereum s’est également prononcé contre la consommation d’énergie de Bitcoin), ce qui signifie qu’il utilise globalement moins d’électricité sur sa blockchain que la crypto-monnaie la plus populaire du marché. Cependant, cela ne le rend toujours pas exempt d’émissions, et ce n’est un secret pour personne que les jetons populaires comme les NFT conduisent à plus de transactions, ce qui entraîne une plus grande consommation d’énergie. Cela est également lié à la rareté du matériel suffisamment puissant pour traiter la blockchain, ce qui est une grande raison pour laquelle vous pourriez en ce moment.

Alors, où vont les NFT ensuite?

Tel est l’état actuel des NFT, et il est appelé à croître encore plus maintenant qu’il a atteint un point de conscience publique qui a contribué à propulser Bitcoin il y a quelques années. Il est difficile de dire ce que l’avenir pourrait réserver aux NFT en tant qu’objet de collection tangible, mais pour l’instant, c’est un peu un champ de mines, où vous pouvez soit vendre de l’art à un tout nouveau public riche, soit vous faire voler encore plus d’œuvres illégalement. Et rien n’indique comment ces problèmes pourraient être résolus pour l’instant.