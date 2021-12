NFT : un lancement à ne pas manquer le 21 décembre !

Alors que l’année 2021 est sur le point de se terminer, les efforts ne se relâchent pas pour le monde du NFT. En effet, après un succès fulgurant au mois de novembre, le Retirement Club marque encore une fois l’événement en cette fin d’année grâce au lancement de sa saison 2. Pour ne rien manquer de ce lancement incroyable, lisez bien ce qui va suivre.

Présentation du Retirement Club

Le Retirement Club c’est une collection de NFT, qui a pris la forme des désormais célèbres Party Grandpas. Lors du lancement de cette collection en novembre 2021, le succès a été immédiatement au rendez vous. Face à grand nombre de déçus qui n’ont pas pu profiter de la collection Party Grandpa, le Retirement Club a décidé qu’il était incontournable de créer une saison 2 : Degenerate Granny. Et le lancement est imminent puisque la date de vente grand public est fixée au 21 décembre.

Le Retirement Club c’est aussi une communauté très active, des avantages exclusifs pour les membres et des bonus spéciaux proposés tout au long de l’année. Grâce à un serveur Discord de plus de 65000 participants, vous pouvez échanger et obtenir des informations capitales. La volonté du Retirement Club est très claire, la croissance à long terme.

Pour être membre du Retirement Club c’est très simple, puisque votre accès de membre est instantanément fourni dès lors que vous obtenez votre NFT. Pas de démarche supplémentaire, chaque titulaire d’un NFT Party GrandPa ou Degenerate Granny devient membre du Retirement Club.

Le lancement de la saison 2 : Degenerate Granny

Lors du premier lancement en novembre, les NFT revêtaient la forme de papys fêtards, tous plus excentriques les uns que les autres. L’événement Party Grandpa a été une grande réussite, et les créateurs du Retirement Club ont décidé de garder la même ligne conductrice pour le nouveau lancement prévu en décembre.

Cette fois, ce sont les femmes qui sont mises à l’honneur par le Retirement Club. Ce seront 6000 NFTs qui seront proposés lors de cette vente, dont 20 très rares représentant les femmes les plus influentes de ces dernières années. Chaque propriétaire de NFT sera inscrit automatiquement à un tirage au sort qui aura lieu juste après la mise en vente. Ce tirage au sort récompensera 4 membres, avec un prix individuel de 25 000 dollars, soit un total de 100 000 dollars mis en jeu pour ce nouvel opus !

Si vous n’avez pas la chance d’être tiré au sort, vous pourrez tout de même profiter de tous les autres avantages proposés par le Retirement Club. Faire partie de ce club sélect de retraités vous ouvre des portes VIP : des événements sportifs, des festivals internationaux, des prix tout au long de l’année…

Des projets prévus pour 2022 ? Pour l’instant, quelques informations ont été dévoilées, tout en conservant une part de mystère. Un nouveau membre de la famille devrait faire son entrée au Retirement Club, avec un événement prévu pour la Saint Valentin 2022.

Mais chaque chose en son temps, il ne reste plus que quelques jours avant l’arrivée des Grannys, alors activez vos alarmes et rendez vous le 21 décembre !

Plus d’info : https://mint.retirementclubnft.com/