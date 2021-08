NFT Art Agency mettra aux enchères des œuvres spectaculaires d’artistes émergents sur le marché exclusif NFT ⋆ Crypto new media

NFT Art Agency a annoncé une vente aux enchères NFT pour promouvoir de nouveaux artistes emblématiques sur le marché dynamique. Ils offrent également un ensemble de services complet qui comprend la vente, la publicité, l’animation, la frappe, la gestion des droits, la planification financière et le coaching de carrière. L’enchère sera mise en ligne pendant une semaine le samedi 28 août sur la place de marché NFT exclusive de Binance.

La vente aux enchères démarre avec les NFT d’Indecline, Rodolfo, Ken Salter

La vente aux enchères NFT Art Agency débutera avec les pièces NFT de ces trois artistes modernes, qui font tout leur possible pour repousser les limites de l’art contemporain. Le premier drop NFT d’Indecline inclura « Emperor », un graphique animé en boucle numérique 3D de leurs célèbres sculptures Naked Donald Trump qui a attiré toute l’attention des États-Unis avant les élections présidentielles américaines de 2016. Leurs œuvres d’art public les plus notoires et les plus importantes et certaines de nouveaux projets créés pour l’événement seront représentés.

José Rodolfo Loaiza Ontiveros

Rodolfo lancera un certain nombre de NFT, dont “Lie to Me” et “Babi Threesome”. Il est célèbre pour ses combinaisons avant-gardistes et non conventionnelles d’icônes animées populaires et d’éléments de la renommée des tabloïds modernes.

Ken Salter

Ken Salter fera ses débuts dans “Bells”, “Look”, “Mary”, “So Tonight” et “Umbilical”. Ses œuvres magistrales facilitent la pleine conscience et la méditation, réunissant presque tous les aspects de ses pratiques artistiques de choix, qui manifestent le principe d’émergence.

Matt Kennedy, PDG de la NFT Art Agency, a déclaré :

« Avec plus de trente ans d’expérience dans le secteur de l’art traditionnel, nous avons rassemblé une liste de certains des artistes contemporains les plus importants qui ont élargi l’utilité de l’espace virtuel en produisant des œuvres d’art qui transcendent les frontières culturelles. Nous sommes plus que fiers de représenter ces artistes alors qu’ils entrent dans la prochaine génération passionnante d’art numérique via leurs enchères NFT.

Le collectif Panik et Hallis

Enfin, la vente aux enchères présentera des œuvres de THE PANIK COLLECTIVE, une équipe anonyme de conservateurs, musiciens, sculpteurs, peintres et mathématiciens qui change souvent de média d’expression pour mieux communiquer les thèmes de la politique, du sexe et du genre. Une autre chute très attendue est celle de Howard Hallis, mieux connu pour ses collaborations avec le Dr Timothy Leary, un psychologue et écrivain américain qui est devenu tristement célèbre pour son ardent plaidoyer en faveur des drogues psychédéliques.

