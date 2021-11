NFT Authenticator ORIGYN lève 20 millions de dollars à une valorisation de 300 millions de dollars

Fondée en 2020, ORIGYN est une association suisse à but non lucratif qui utilise la technologie blockchain et l’intelligence artificielle pour créer des jetons non fongibles utilisés comme certificats numériques pour authentifier les biens physiques et numériques. La fondation opère dans quatre catégories couvrant les beaux-arts, les objets de collection, les articles de luxe et les médias numériques. Les trois premières catégories concernent les produits physiques.

