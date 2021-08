NFT avec utilité comme “avatar dans le jeu pour Defi”

in

Depuis le début de la pandémie, les gens ont embrassé la vie virtuelle. Les jeux vidéo ont été les principaux bénéficiaires de ce changement, en particulier les jeux en ligne où les gens visitent pour sortir et s’amuser. Ces jeux, dont beaucoup sont gratuits, génèrent de l’argent en permettant aux joueurs d’acheter des actifs virtuels supplémentaires dans le jeu, tels que des “skins” (costumes pour leur avatar) ou de mettre à niveau des pouvoirs ou des expériences spécifiques.

De nombreux achats dans le jeu sont temporaires ou obtenus en remportant divers défis pour créer de la rareté et augmenter votre valeur perçue. Pour la plupart, les joueurs qui les achètent ne les possèdent pas légalement.

Un autre problème avec les jeux en ligne est qu’ils restent largement centralisés. Cette centralisation est considérablement vulnérable aux attaques et aux perturbations. Les attaques DDOS sont courantes pour la structure de serveur centralisée de ces jeux. Par exemple, Blizzard Entertainment, le créateur de “World of Warcraft”, a été la cible de telles attaques ces derniers jours.

Par conséquent, les NFT semblent s’intégrer naturellement, comme l’expriment les entreprises du CITI dans leur rapport d’opinion. Un exemple réussi est un jeu de cartes à collectionner de football virtuel qui a récemment levé 50 millions de dollars lors d’un tour de série A. Il existe également quelques entreprises axées sur le développement de l’espace de jeu NFT.

Comme dans le monde réel, aucun actif ne peut présenter des caractéristiques ou des valeurs similaires, de même, chaque actif tokenisé (NFT) sur la blockchain a des caractéristiques uniques. Étant donné que ces actifs numériques se distinguent les uns des autres, ils ne sont pas interchangeables et sont donc appelés jetons non fongibles. Comme les actifs réels dotés d’un certificat de propriété, les jetons NFT conservent des enregistrements de propriété et une preuve d’authenticité sur la blockchain.

Dans le passé, la valeur des objets de collection NFT était principalement basée sur la spéculation et sur ce que quelqu’un d’autre était prêt à payer pour eux. Par conséquent, la demande détermine les prix plutôt que les indicateurs fondamentaux, techniques ou économiques, qui influencent généralement les cours des actions et, au moins généralement, constituent la base d’une décision d’investissement.

Passage au fondamental : Aujourd’hui, la nouvelle vague de projets NFT apporte une utilité unique à vos objets de collection NFT, tels que l’utilisation en tant qu’avatars jouables ou expérience métaverse et opportunités Defi (jouer pour gagner, économie de jeu et liquidité instantanée).

Vous trouverez ci-dessous les projets les plus notables prévoyant d’intégrer la NFT dans le jeu / le métaverse à l’avenir. (Sélection basée sur les progrès dans le développement du jeu, le choix de la communauté et l’unicité du concept).

Chibi Dinos :

Les Chibi Dinos sont 10 000 NFT mignons de différents Chibis avec des combinaisons Dino qui sont générés par programme sur la base de 262 actifs différents : tête, dinosaure, bouche, yeux, BG, accessoires, tatouages ​​faciaux, cheveux et maillots de 10 équipes de basket-ball différentes.

Annoncé début août 2021, le projet a rapidement gagné en notoriété et est devenu l’un des projets NFT les plus suivis. La monnaie a été lancée le 21 août 2021 et s’est vendue en moins de 20 minutes.

Actuellement détenue par plus de 2200 propriétaires uniques et augmentant à chaque heure qui passe, chaque Chibi Dino est complètement unique avec des niveaux de puissance permanents offrant une expérience spécifique lorsque le NFT est introduit dans le jeu (Basketball Metaverse) dans un proche avenir.

VOX :

Les VOX sont des compagnons polyvalents qui peuvent être animés, imprimés en 3D, utilisés en réalité augmentée, etc. La première série de 8888 VOX a été frappée le 10 août 2021 et compte déjà plus de 3000 détenteurs uniques. Construit par Gala Games, chaque VOX générera de futures récompenses de jeu à gagner en interagissant de diverses manières avec l’écosystème de Gala Games.

Peu de temps après la menthe (en 2 jours), l’équipe a publié la version alpha du métaverse VOX, où les détenteurs de leurs avatars NFT peuvent se déplacer, rencontrer et socialiser avec d’autres propriétaires de VOX via le chat vocal.

The Settlers (Colony Online) est une collection NFT de 5 espèces différentes, avec un approvisionnement limité de 5 000 par espèce, généré par programme qui peut être échangé contre votre personnage jouable dans le jeu et vos objets cosmétiques dans le prochain MMO Colony Online de la chaîne. de blocs. soutenir des milliers de joueurs simultanément.

La tendance croissante des jeux en ligne parmi les millennials et de nombreuses personnes adoptant une vie largement numérique en ligne depuis le début de la pandémie, où les gens se réunissent non seulement pour jouer, mais pour socialiser, et plus, a mis la taille projetée du marché des jeux MMO à 11,75 USD. milliards d’ici 2026, un TCAC de 8,2 % en 2021-2026.

Il n’y a pas eu beaucoup de jeux MMO sur la blockchain, ce qui a attiré beaucoup d’attention sur ce projet. Le jeu se déroule dans une colonie lunaire en réalité alternative, où une société d’animaux de l’espace générés aléatoirement (appelés colons) a colonisé la lune et l’a transformée en son propre terrain de jeu social pour le matérialisme élégant, le mode de vie des femmes et l’exploitation minière lunaire.

La tendance croissante des jeux en ligne parmi les millennials a conduit à la création d’un monde virtuel pour les joueurs vidéo, où ils disposent d’une économie virtuelle, d’une monnaie, d’un environnement commercial et de scénarios en temps réel à gérer. Ce changement dans le profil du consommateur n’est pas passé inaperçu. De nombreux développeurs de jeux adoptent la technologie blockchain pour protéger la propriété des joueurs sur les actifs du jeu (NFT) et pour monétiser les actions dans le jeu afin de générer des transactions réelles (économie du jeu).