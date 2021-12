Le dictionnaire définit le NFT comme « un certificat numérique unique, enregistré dans une blockchain qui est utilisé pour enregistrer la propriété d’un actif tel qu’une œuvre d’art ou un objet de collection ».

Les jetons non fongibles (NFT) font fureur. Des musiciens aux stars de cinéma, tout le monde essaie de monétiser des NFT comprenant des peintures, des images, des autographes et des dialogues. Pas étonnant, NFT a été déclaré comme le mot de l’année.

Selon le dictionnaire Collins, le mot a connu une augmentation « météorique » de son utilisation, en hausse de 11 000 % l'année dernière. Les lexicographes, qui surveillent le Collins Corpus de 4,5 milliards de mots, trouvent ce mot une « collision technicolor unique de l'art, de la technologie et du commerce » qui a « brisé le bruit de Covid » pour devenir omniprésent.

Le directeur général de Collins Learning, Alex Beecroft, a déclaré dans un communiqué : « Les NFT semblent être partout, des sections artistiques aux pages financières, en passant par les galeries et les maisons de vente aux enchères et sur les plateformes de médias sociaux. Il reste à déterminer si NFT aura une influence durable, mais sa présence soudaine dans les conversations à travers le monde en fait très clairement notre mot de l’année.

Lors de la vente aux enchères Christie’s du 11 mars dernier à Londres, l’œuvre de Beeple était l’une des pièces les plus chères jamais vendues par un artiste vivant, s’ajoutant à la célèbre peinture de piscine de David Hockney et à une sculpture emblématique de lapin en acier inoxydable de Jeff Koons. Le NFT de Beeple a été vendu pour 69 millions de dollars créé par l’artiste américain Mike Winkelmann, également connu sous le nom de Beeple. Jusqu’à la fin du 1S2021, Christie’s a vendu des NFT pour une valeur d’environ 93 millions de dollars. Un morceau intéressant d’Andy Warhol NFT a levé 3,38 millions de dollars en mai de cette année.

NFT a battu deux autres mots technologiques sur la liste restreinte des 10 mots de l’année de Collins : « crypto », la forme abrégée de la crypto-monnaie, dont l’utilisation est en hausse de 468 % d’une année sur l’autre. Un autre mot, « métaverse », qui a été inventé par l’écrivain américain Neal Stephenson dans son roman de science-fiction Snow Crash de 1992, est défini comme le monde virtuel en trois dimensions. Ce mot était à la mode lorsque le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a renommé son entreprise en Meta, et l’utilisation du métaverse a été multipliée par 12 depuis 2020.

Le mot « cheugy » a été utilisé comme un néologisme Internet américain inventé en 2013 et popularisé par la génération Z. Le mot « cheugy » signifie quelque chose qui est hors tendance. Il est utilisé comme terme péjoratif pour décrire les tendances de style de vie associées au début des années 2010 et à la génération Y. Un autre mot, « regencycore », un style vestimentaire inspiré des vêtements portés dans la haute société pendant la période de la Régence, a été vu dans la dernière série à succès de Netflix, Bridgerton. Les pastels vibrants et les silhouettes dramatiques définissant les costumes ont rendu le mot très populaire.

La pandémie a introduit des lieux de travail et des réunions hybrides pour le travail à domicile avec des outils virtuels tels que des forums de bien-être, des salles de sous-commission pour les employés. C’est pourquoi « travail hybride » était un autre mot dans la liste. Des mots et des phrases comme « pingdemic », « double vaxxed » et « anxiété climatique » étaient parmi quelques autres dans la liste.

Voici une liste des 10 meilleurs mots de Collins en 2021 :

NFT : Jeton non fongible. Un certificat numérique unique, enregistré dans une blockchain, qui est utilisé pour enregistrer la propriété d’un actif tel qu’une œuvre d’art ou un objet de collection.

Cheugy : N’est plus considéré comme cool ou à la mode.

Anxiété climatique : Un état de détresse causé par l’inquiétude concernant le changement climatique.

Crypto : Abréviation de crypto-monnaie. Un moyen d’échange numérique décentralisé qui est créé, réglementé et échangé à l’aide de la cryptographie et (généralement) des logiciels open source, et généralement utilisé pour les achats en ligne.

Double vaxxed : Avoir reçu deux vaccinations contre une maladie. Aussi : Double piqûre.

Travail hybride : La pratique d’alterner entre différents environnements de travail, comme à la maison et au bureau.

Metaverse : Une version proposée d’Internet qui incorpore des environnements virtuels en trois dimensions.

Néopronom : Un pronom récemment inventé, spécialement conçu pour éviter les distinctions de genre.

Pingdemic : La notification à grande échelle des membres du public par une application de recherche de contacts.

Regencycore : Un style vestimentaire inspiré des vêtements portés dans la haute société pendant la période Régence (1811-20). Appelé aussi : Régence chic.

