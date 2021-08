NFT Craze éclate, avec un volume de trading CryptoPunks en hausse de 1 270 % en une semaine seulement Crypto new media

Le projet de jeton non fongible (NFT) CryptoPunks connaît une augmentation massive du volume des transactions au cours des sept derniers jours.

DappRadar, qui suit et analyse les applications décentralisées, montre que le projet de cryptographie inspiré du mouvement punk a atteint plus de 120 millions de dollars de volume de transactions pour une augmentation de 1 270 % au cours des sept derniers jours.

CryptoPunks, l’un des premiers projets NFT sur Ethereum (ETH), est une collection de 10 000 images pixel art de style 24 × 24, 8 bits, de personnages masculins et féminins inspirées du mouvement punk londonien des années 1970. Chaque CryptoPunk est unique, mais certains ont des caractéristiques plus rares que d’autres.

Après avoir lancé le projet en 2017, Larva Labs, le créateur du projet, a initialement offert les CryptoPunks gratuitement à toute personne possédant un portefeuille Ethereum.

Selon Larva Labs, la valeur totale de toutes les ventes de CryptoPunk s’élève à 263 180 ETH, pour une valeur d’environ 670,29 millions de dollars.

La manie CryptoPunk a commencé vendredi lorsqu’une baleine inconnue d’Ethereum a lancé une frénésie d’achat de personnages numériques. Un coup d’œil au portefeuille Ethereum de la baleine montre que l’entité a dépensé entre 24 ETH et 29 ETH pour acheter un seul CryptoPunk. Larva Labs montre que l’investisseur aux poches profondes possède désormais 104 CryptoPunks.

Vendredi a également vu certaines des ventes individuelles les plus importantes du projet, avec CryptoPunk # 5217 récupérant 2 250 ETH, soit environ 5,45 millions de dollars et CryptoPunk # 2140 vendu pour 1 600 ETH, d’une valeur d’environ 3,76 millions de dollars. Les ventes sont respectivement les troisième et quatrième plus importantes de l’histoire de CryptoPunks.

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/Tithi Luadthong