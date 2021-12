NFT Discord du cofondateur de Twitch piraté, 150 000 $ volés dans une arnaque

Un choix de police très professionnel parmi les escrocsImage : Fractai

Justin Kan, co-fondateur de Twitch et le mec pour lequel Justin.TV a été nommé, a décidé la semaine dernière de lancer un site appelé Fractal, qui serait une « place de marché » où les objets du jeu pourraient être achetés et vendus en tant que NFT. Plus tard, sur le serveur Discord de Fractal, un lien est apparu annonçant une baisse de 3333 NFT. Vous avez peut-être deviné ce qui s’est passé ensuite.

Comme l’a détaillé le journaliste de Twitch Zach Bussey, le message, qui semblait légitime puisqu’il provenait de l’intérieur de la maison, avait en fait été publié par une personne ayant accès au bot Discord de Fractal et pointait vers Fractai, pas Fractal. Les escrocs ont réussi à « vendre » 3294 NFT avant que la prise ne soit retirée. Bien sûr, aucun NFT n’a été vendu, juste de l’argent volé – plus de 150 000 $ – bien que vous seriez pardonné de vous demander quelle est la différence.

En réponse, l’équipe de Fractal a publié une déclaration reconnaissant la violation, ainsi qu’une promesse qu’elle « allait arranger les choses ».

Chère communauté Fractal, Plus tôt dans la journée, environ 373 des membres de notre communauté ont été victimes d’une arnaque publiée sur notre Discord. Nous sommes désolés. Nous allons arranger ça. Le pirate s’est débrouillé avec ~ 800 sol (~ 150 000 $) en réussissant à publier un faux lien menthe dans notre chaîne #annonces. Avec plus de 100 000 membres dans notre communauté, il est assez impressionnant que le pirate informatique n’ait réussi à duper que 0,3 % de notre communauté.

Pas sûr que ce soit le moment de vous féliciter, mais continuez. Fractal dit qu’ils « prévoient d’indemniser entièrement ces 373 victimes », avant d’ajouter l’avertissement extraordinaire que « Nous devons utiliser notre meilleur jugement car il n’y a pas de » bouton d’annulation « dans la crypto », faisant de l’ensemble du message un exemple de manuel montrant pourquoi c’est un espace tellement merdique.

Pendant ce temps, Kan a publié sa propre déclaration vidéo, accompagnée d’avertissements selon lesquels cette arnaque Discord avait également été perpétrée sur d’autres communautés NFT :