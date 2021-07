NFT en collaboration avec Stan Lee – Crypto nouveaux médias

monnayable, une plate-forme de jetons non fongibles basée à Singapour, a annoncé aujourd’hui le lancement d’un collection NFT en édition limitée mettant en vedette la légende de la bande dessinée Stan Lee.

La série du créateur des super-héros les plus célèbres dont Spider-Man et Hulk, qui sera mise aux enchères le 6 août 2021 à 18h HE.

La vente aux enchères aura lieu en conjonction avec le dévoilement du Collection Héritage Stan Lee et comprend trois peintures de l’artiste Rob Prior – intitulées “The Infinity Gauntlet”, “Introducing Stan Lee: Master of Magic” et “I Am Iron Man” – et cinq photographies et vidéos inédites de Lee recueillies dans la collection de son ami Jonathan. Bolerjack, combinant ainsi peinture et pop art avec NFT et le monde numérique.

Cet événement virtuel donnera aux fans et aux collectionneurs la possibilité d’acheter des peintures grand format et des NFT correspondant à chaque peinture, tandis que les photos dépeignent des moments privés capturés lors de diverses apparitions publiques et des photos personnelles au cours de ses derniers jours.

Peintre de renommée internationale Rob avant a déclaré qu’au cours des deux années qui ont précédé le décès de Stan Lee, les deux ont travaillé ensemble pour sélectionner et éditer le travail du projet, au point que les œuvres physiques ont été personnellement signées par l’artiste de la bande dessinée. Par ailleurs, au sujet du support de diffusion utilisé, il a déclaré :

« Bien qu’il ne soit pas ici aujourd’hui pour le voir dévoilé au monde, je ne peux pas imaginer un support plus approprié qu’un NFT pour le présenter ».

De plus, pour compléter la collection, un mystère NFT sera dévoilé lors d’un événement spécial en direct avec le Bad Crypto Podcast de Joel Comm, précisément une heure avant la sortie de la collection. Une partie des bénéfices de la vente sera reversée à des œuvres caritatives au profit d’organisations luttant contre l’illettrisme chez les enfants, une cause qui a toujours tenu à cœur à Stan Lee.

Les NFT de Stan Lee sur Mintable

Mintable est un marché de jetons non fongibles (NFT) de nouvelle génération basé sur la blockchain. À ce jour, il compte environ 650 000 utilisateurs et a créé plus de 100 000 NFT.

La start-up a été fondée en 2018 avec l’intention de renforcer ce secteur en permettant aux artistes et créateurs de monétiser leur travail grâce à de nouveaux produits numériques.

Ces derniers mois, le milliardaire Marc Cubain, avec Bande de Doug et la société de paiement technologique Ripple, ont soutenu la plate-forme Mintable en investissant 13 millions de dollars lors du financement de la série A.

Zach Burks, PDG de Mintable, a déclaré :

“Chez Mintable, nous voulions concevoir un format drop qui permettrait à n’importe qui de posséder un morceau de l’héritage de Stan à travers un mélange d’enchères exclusives et d’éditions ouvertes conçues pour les collectionneurs occasionnels autant que pour les superfans”.

La collection Stan Lee Legacy vise à célébrer la vie et la carrière du père de la bande dessinée Marvel non seulement pour les fans, mais aussi pour les écrivains, éditeurs et illustrateurs du monde entier.