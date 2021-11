NFT en tant que classe d’actifs

En 1987, l’armée américaine a inventé le terme VUCA, faisant référence à la volatilité, à l’incertitude, à la complexité et à l’ambiguïté croissantes d’un monde multipolaire. Il a été utilisé pour décrire une période particulière de changement. Mais il décrit aussi parfaitement la tourmente observée dans le monde ces deux dernières années. COVID-19 et la réaction à celui-ci ont plongé le monde dans le chaos. Des industries entières ont été détruites, tandis que des méthodes de travail entièrement nouvelles sont devenues la norme. Pendant ce temps, de vastes émissions de dette publique et l’impression d’argent pour payer la riposte vont accabler le monde de dette et d’inflation pour les années à venir.

