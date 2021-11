NFT et Metaverso « pourraient devenir des outils de blanchiment d’argent »

Source : AdobeStock / dule964

Le chef de la lutte contre le blanchiment d’argent de la banque centrale chinoise s’est prononcé sur les jetons non fongibles (NFT) et les projets de métaverse, suggérant que ces secteurs pourraient devoir être réglementés de la même manière qu’il réglemente les actifs cryptographiques.

Dans deux mesures agressives (une en septembre 2017 et la seconde en septembre de cette année), le Banque populaire de Chine (PBoC) a effectivement interdit la plupart des formes de trading de crypto-monnaie et d’échange de crypto-monnaie ciblant les citoyens chinois basés sur le continent.

La banque et d’autres organismes gouvernementaux ont également écrasé l’industrie NFT naissante de la Chine, forçant les géants de la technologie qui avaient prévu d’émettre de grandes collections sur des chaînes de blocs privées et imposant des restrictions strictes sur le commerce NFT pour « réduire le battage spéculatif ».

Et maintenant, il semble que la nation ait tourné son attention vers les activités du métaverse et a décidé de s’assurer que les projets chinois ne finissent pas par s’égarer sur des réseaux comme Ethereum (ETH).

Selon IT Time, Gou Wenjun, directeur du Centre d’analyse et de surveillance de la lutte contre le blanchiment d’argent de la PBoC, a déclaré qu’en plus de la « monnaie virtuelle », « les NFT et divers éléments du métaverse » ont « un certain degré d’interopérabilité », ajoutant que cela signifie qu’ils peuvent « facilement devenir un outil de blanchiment d’argent pour les investisseurs. criminels ». « .

Gou a ajouté que les réglementations concernant « les actifs virtuels devraient être clarifiées » en conséquence et que « les politiques réglementaires pour les actifs virtuels émergents devraient être améliorées ».

Ce genre de position causera inévitablement encore plus de frustration pour les entreprises technologiques chinoises qui espèrent suivre leurs rivaux internationaux : Groupe de fourmis de Alibaba , Tencent et TIC Tac de OctetDanse ils devront peut-être réduire en conséquence leurs plans nationaux de TVN et de métaverse.

Un article publié par le média d’État People’s Daily semblait laisser entendre que les activités liées au NFT pourraient bientôt faire l’objet d’un examen plus approfondi de la part du gouvernement.

Les auteurs de l’article ont noté que plusieurs plateformes de vente en ligne NFT sont opérationnelles en Chine, où les jetons sont échangés par « principalement des personnes nées dans les années 1990 et 2000 », avec d’importantes sommes de RMB changeant de mains. L’article ne mentionnait pas si les NFT étaient négociés sur Ethereum et d’autres réseaux, ni quel jeton ou fiat était utilisé pour les échanger.

Quoi qu’il en soit, les jours de ces plateformes pourraient bien être comptés. Le média a cité un avocat basé à Pékin affirmant que les plateformes de négociation de NFT étaient « à risque » pour certaines violations de « conformité ».

L’avocat a ajouté que bien que les échanges directs de NFT de personne à personne ne soient pas illégaux en Chine « en vertu de la réglementation en vigueur », de tels échanges doivent être « libellés en RMB ».

Mais l’avocat a ajouté :

« Cependant, si une plate-forme traite des transactions [NFT], alors les risques de défaut de la plateforme sont relativement importants.

____

Apprendre encore plus:

– Le blanchiment d’argent pourrait également entacher les NFT, se préparer à des contrôles plus stricts

– Tendances de la réglementation crypto 2022 : focus sur DeFi, Stablecoins, NFT et plus

– La répression technologique n’a pas arrêté les progrès de la R&D blockchain des entreprises chinoises

– La croissance des investissements dans la blockchain en Chine ralentit

– Les entreprises chinoises quittent le continent alors que la répression de la crypto-monnaie mord

– La Chine est prête à durcir l’application de la répression des crypto-monnaies