NFT et propriété intellectuelle : que doivent savoir les créateurs sur la monnaie ?

Lors de l’événement NFT.NYC 2021 qui s’est tenu à New York, il y a eu une discussion sur les NFT et la propriété intellectuelle. Et qu’est-ce que les créateurs de frappes devraient considérer ou prendre en compte d’un point de vue juridique.

Pour Dave Rodman, fondateur et associé directeur du Rodman Law Group, la chose la plus importante à considérer lors de la création de NFT est le droit d’auteur. Qui sont liés au droit de la propriété intellectuelle. Il a expliqué qu’une personne ne peut faire une frappe que lorsqu’elle possède tous les droits d’auteur d’une certaine œuvre. C’est-à-dire qu’il doit être l’auteur ou le collaborateur d’un certain art. Si vous sautez l’une de ces considérations, vous avez prévenu que vous seriez déjà en train de commettre un crime.

Mais… Et le droit d’auteur ?

Le droit d’auteur est un ensemble de droits accordés à l’auteur qui a créé une œuvre originale. Ces droits protègent les intérêts personnels des auteurs et leur donnent la possibilité d’obtenir un avantage économique de l’exploitation de l’œuvre.

Le droit d’auteur naît de la création d’une œuvre originale, sans qu’il soit nécessaire de l’enregistrer. Mais il est fortement recommandé d’inscrire volontairement ces œuvres au Registre Général de la Propriété Intellectuelle pour faciliter la défense de ces droits devant une procédure judiciaire. Avec l’enregistrement, une date fiable de paternité et de propriété est générée.

Et c’est que, de plus en plus avec l’utilisation d’Internet, la sélection et le téléchargement d’œuvres d’autres artistes et leur utilisation à toutes sortes de fins sont devenus normalisés. Nous devons garder à l’esprit que, bien que la plupart du temps ces infractions ne fassent pas l’objet de poursuites (en raison de leur contrôle difficile), nous enfreignons sûrement le droit d’auteur d’une personne. C’est-à-dire de son créateur.

L’acheteur et le créateur doivent tenir compte des droits de propriété intellectuelle

Pour sa part, Stuart D. Levi, co-directeur du groupe de propriété intellectuelle et de technologie de Skadden, a fait remarquer que l’acheteur de l’œuvre est également obligé de tenir compte des droits de propriété intellectuelle.

Ils ont également souligné que malgré le fait que ce boom du NFT soit à l’état initial, le droit de la propriété intellectuelle fonctionne et est appliqué dans la plupart des cas. Cet article de la loi s’est « assez bien adapté à la technologie par rapport à d’autres domaines ».

Levi a exprimé:

Pensez-y de cette façon : lorsque vous achetez une peinture physique, vous achetez l’œuvre elle-même, mais pas la propriété intellectuelle. Cela reste à l’artiste. C’est le même scénario avec la plupart des NFT.

Vérifier les plateformes avant de créer des NFT

Ils vous ont donc finalement recommandé de consulter l’accord d’utilisation de la plate-forme que vous utilisez en soulignant que toute communication est importante. Tant pour ceux qui achètent que pour ceux qui créent, il est donc très important de faire les recherches correspondantes avant d’acheter un art numérique ou même de le télécharger sur une plateforme.

Ils ont également souligné leur conviction que les NFT sont une bonne alternative pour lutter contre la violation du droit d’auteur. Et, que nous avions le moindre doute que les plateformes qui parient dessus auront tout l’avantage.

