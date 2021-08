NFT, Facebook prêt à entrer dans le secteur Crypto nouveaux médias

David Marcus a confirmé que Facebook est sur le point d’entrer dans le secteur du NFT.

Il a dit cela lors d’une interview avec Bloomberg.

David Marcus est à la tête de F2, Facebook Financial, la division des réseaux sociaux responsable du lancement de Diem, les Novi portefeuille, et tout ce qui concerne les services financiers associés au réseau social. Le fait qu’il parle de NFT se traduit par une chose : il ne faut pas se demander si Facebook va entrer dans le secteur du NFT, mais quand cela arrivera.

Lors de son entretien avec Bloomberg, David Marcus a longuement évoqué le potentiel de Diem, le stablecoin de Facebook, et de Novi, le portefeuille numérique qui sera lancé prochainement, car il est prêt. Juste à propos de Novi, d’après les mots de Marcus, il est clair que cela prendra également en charge NFT.

Interrogé sur le sujet, David Marcus répondu :

« Eh bien, il est trop tôt pour parler de nos plans, mais nous examinons définitivement le nombre de façons de nous impliquer dans l’espace parce que nous pensons que nous sommes en très bonne position pour le faire. Et vous savez que lorsque vous avez un bon portefeuille crypto, c’est comme si NOVI sera, vous devez également réfléchir à la façon d’aider les consommateurs que vous connaissez à prendre en charge les NFT. Et donc il n’y a pas de plan immédiat dont je puisse parler mais nous y réfléchissons définitivement. Je veux dire que c’est vraiment un domaine qui mérite d’être exploré et où nous pouvons avoir un impact positif à la fois pour les créateurs et les consommateurs de l’autre côté ».