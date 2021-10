NFT Fever s’empare des stars de Bollywood avec le nouveau lancement à venir

L’utilisation de NFT (Non-Fungible Token) n’est pas limitée aux investisseurs ou aux commerçants de crypto, mais s’étend maintenant aux stars de Bollywood. De la superstar légendaire Amitabh Bachchan à Salman Khan et aux acteurs de télévision, tout le monde présente sa version de NFT.

Les NFT permettent aux utilisateurs d’acquérir et de vendre la propriété d’objets numériques uniques en leur genre dans des crypto-monnaies en gardant une trace de leur propriétaire via Blockchain. Des dessins, des œuvres d’art, des tweets, des GIF animés et de la musique, tout le contenu numérique est stocké sur des NFT.

Contrairement aux cryptos, qui peuvent être échangés contre d’autres crypto-monnaies, chaque NFT est unique en son genre et ne peut pas être échangé contre autre chose.

NFT se mêle aux stars de Bolly

Vishal Malhotra, une personnalité de la télévision et acteur, s’est récemment associé à l’artiste Ishita Banerjee pour présenter un NFT qui s’est vendu à 2,5 Ethereum (5 500 $) – cinq fois le prix indiqué. En juillet, Terrain.art a organisé une exposition présentant les œuvres de l’artiste né au Bengale Lalu Prasad Shaw, qui ont été validées à l’aide de NFT.

Amitabh Bachchan a créé ses jetons non fongibles (NFT), qui comprennent des œuvres d’art en édition limitée inspirées par l’acteur et sa vie. Le récital de poésie de la mégastar de Madhushala, le recueil exceptionnel de poèmes de son père Harivansh Rai Bachchan, sera également à gagner aux NFT. Il partagera également des histoires de son illustre carrière.

Outre Amitabh Bachchan, Salman Khan a également pris le train en marche et a annoncé le lancement de son NTFT. L’acteur a raconté l’introduction de sa collection de NFT sur Twitter. Il sera accessible uniquement sur BollyCoin, une nouvelle plateforme NFT spécialisée sur le thème de Bollywood fondée par l’acteur, producteur et réalisateur de Bollywood Atul Agnihotri. Les fans pourront investir dans des extraits de films et des images fixes, des conversations classiques, des affiches, des vidéos inédites et du matériel et des produits de médias sociaux de célébrités via le site.

Sunny Leone a également rejoint le groupe en créant le site web nommé sunnyleonenft.com. Elle présentera sa collection, qui comprend des costumes et des animations créés par des artistes mondiaux. Même si la collection de Big B devrait faire ses débuts en novembre, Leone est la première célébrité de Bollywood à porter des NFT.

Leone a déclaré que les NFT lui permettent de s’exprimer par le biais de l’art. Chaque NFT sera unique, avec différents niveaux de rareté allant de rare à super rare. Chaque NFT aide à débloquer du matériel et peut-être même des expériences avec moi à l’avenir. Pour moi, nous devons établir une collection NFT qui dure plus longtemps qu’une seule version.

Avec Bachchan, Salman et Leone prêts à être les premières stars de Bollywood à lancer leurs propres NFT, les Indiens sont de plus en plus intéressés à en savoir plus sur le nouvel actif crypto. Les NFT seront disponibles sur BeyondLife.club, un conglomérat basé à Singapour, et GuardianLink.io, une plateforme de trading NFT sans code.

Le co-fondateur de Rhiti Entertainment et président de GuardianLink.io Keyur Patel a mentionné que GuardianLink.io rapproche les experts en cryptographie et les collectionneurs du monde entier en supprimant la difficulté de s’impliquer dans le secteur avec son architecture d’échange NFT sans code et sa profonde légitimité. Infrastructure de protocole.

La plate-forme en croissance

Cependant, après l’épidémie, le globe est devenu numérique et le marché a explosé, devenant en un rien de temps le sujet de conversation de la ville, notamment en Inde. Depuis 2014, les TVN sont en augmentation. Comme les NFT sont interopérables, n’importe qui peut les convertir en une autre crypto-monnaie, comme Ethereum, à l’avenir.

À l’échelle mondiale, l’artiste numérique Michael Winkelmann, souvent connu sous le nom de Beeple, a récemment vendu une de ses œuvres NFT pour plus de 70 millions de dollars. En avril, l’œuvre NFT du lanceur d’alerte de la NSA Edward Snowden a été vendue aux enchères pour plus de 5,4 millions de dollars. Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a même vendu son premier tweet en tant que NFT pour plus de 2,9 millions de dollars.