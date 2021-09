NFT fractionnaires – Tendances futures, où acheter, comment en tirer profit

Les NFT fractionnaires sont l’une des tendances les plus en vogue dans le secteur des jetons non fongibles en ce moment. Nous vous expliquons ce que tout cela signifie et comment vous pouvez entrer au rez-de-chaussée en tant que collectionneur et investisseur.

L’univers NFT se développe rapidement dans l’art, les jeux, les objets de collection sportifs et une foule d’autres cas d’utilisation émergents. Alors que cette nouvelle et passionnante forme de jeton cryptographique – les jetons non fongibles attribuent la propriété à des produits numériques (et non numériques) – attire l’attention des particuliers et des entreprises, de nouvelles tendances apparaissent.

L’identification de ces tendances donnera aux collectionneurs et aux investisseurs une longueur d’avance sur de nouveaux domaines de valeur possible et le fractionnement est l’un de ces domaines.

Vous cherchez à vous lancer dans les NFT fractionnaires, mais vous ne faites que commencer avec la crypto-monnaie, alors consultez notre guide pratique de la crypto pour débutants.

À ce jour, l’un des exemples les plus célèbres de la tendance au fractionnement est DOG Coin (The Doge NFT). Il s’agit d’une fraction d’un jeton non fongible représentant le célèbre mème Doge, qui a doublé de valeur au cours des 24 premières heures de négociation. Le 3 septembre, il valait 550 millions de dollars.

PleasrDAO est le collectif artistique à l’origine du phénomène. Il a acheté le NFT pour environ 4 millions de dollars et a commencé à offrir une propriété fractionnée sous la forme de $DOG le 1er septembre. PleasrDAO conserve la propriété majoritaire des fractions qui constituent le mème NFT.

Pourquoi des NFT fractionnaires ?

Il y a au moins trois bonnes raisons pour lesquelles le fractionnement des NFT peut avoir du sens :

Démocratiser la collection d’art – Vous avez vu un singe ou une baleine se vendre 10 000 $, mais nous sommes hors de prix. Avec le fractionnement, vous pourriez acheter une fraction de l’œuvre d’art pour un prix beaucoup plus bas

Meilleure liquidité – Vous possédez un NFT de valeur. Vous ne voulez pas le vendre pour réaliser sa valeur, mais cela ne vous dérangerait pas de vendre certaines parties du tout afin de débloquer des liquidités. Le fractionnement rend cela possible.

Découverte des prix plus efficace – Combien vaut vraiment ce NFT dans la fenêtre virtuelle ? Au lieu de lister sur OpenSea avec une réserve irréaliste qui signifie que l’article ne se vend jamais, fractionner l’art peut rendre la découverte des prix beaucoup plus efficace car vous pouvez vendre de petites quantités dans une vente aux enchères ouverte sans réserve pour vous donner une idée de la valeur totale du NFT pourrait être.

Que sont exactement les NFT fractionnaires ?

Le fractionnement décrit le processus par lequel un jeton NFT est subdivisé en parties uniques plus petites qui représentent ensemble le tout.

Ce n’est pas une idée nouvelle en tant que telle pour la crypto. Le premier art symbolisé a commencé à se vendre il y a quelques années, mais a rencontré un certain nombre de problèmes tels qu’ils étaient conçus à l’origine. Dans cette première vision, une œuvre d’art pourrait être vendue en parties avec un jeton NFT représentant chaque partie, la propriété du jeton équivalant à la propriété, y compris le droit d’auteur, de l’œuvre d’art sous-jacente.

Pionniers des beaux-arts – mais à qui appartient quelle partie de ce Picasso ?

Une telle approche a entraîné des implications juridiques telles que les autorisations d’exposer et de profiter autrement de l’œuvre. Posséder une partie d’un Picasso peut vous faire vous sentir bien, mais voir cette partie isolément est évidemment absurde, comme le ferait peut-être d’afficher une copie de la partie que vous possédez sur votre mur – bien que cela puisse plaire à certains.

De plus, la tokenisation ne doit pas nécessairement se rapporter à une partie spécifique d’un tableau, par exemple, mais pourrait simplement être une fraction abstraite, permettant au propriétaire de dire « Je possède 1/100e d’un Picasso » au lieu de dire « Je possède la corne gauche. du taureau dans le coin supérieur gauche de Guernica de Picasso ».

Aujourd’hui, l’art numérique peut être trouvé partout, même dans le métaverse virtuel construit par la plate-forme basée sur Decentral et NFT. Vous pouvez en savoir plus sur l’achat de Decentraland en lisant notre guide complet.

Tout tourne autour de la fraction – pas nécessairement d’une partie spécifique

Mais avec les NFT, les choses ont évolué. Désormais, l’accent n’est pas tant mis sur la tokenisation d’œuvres d’art déjà existantes qui existent dans le monde non numérique, mais plutôt de commencer par une œuvre d’art numérique, puis de subdiviser sa propriété.

Dans un tel scénario, le droit d’auteur sous-jacent n’est pas divisé et peut toujours appartenir au créateur. Au lieu de cela, c’est la propriété du NFT qui attribue la propriété qui est définie – n’importe qui peut toujours afficher l’art, le voir ou en imprimer une copie. (Une autre tendance que nous n’envisageons pas aujourd’hui est la vente de droits d’auteur avec NFT.)

Comment conceptualiser le fractionnement NFT

Malgré le succès croissant de start-up telles que Solana, la plate-forme de loin la plus importante pour la frappe NFT est le protocole et le réseau Ethereum.

Dans un schéma de fractionnement typique, un jeton ERC-721 NFT est divisé en parties fongibles, c’est-à-dire en jetons ERC-20.

Le processus de fractionnement peut avoir été appliqué au stade de la frappe ou peut être appliqué après la création de l’art ou d’un autre article, ce qui est actuellement plus courant. Cependant, à l’avenir, nous pourrions voir une tendance vers l’art numérique conçu en premier lieu comme une œuvre fractionnée.

Un troisième scénario verrait les fractions ne pas être ERC-20 ou un autre jeton fongible de ce type, mais des NFT – un jeton ERC-721 pourrait être subdivisé en jetons ERC-721 liés. Cela serait lié à l’idée discutée ci-dessus où la fraction est associée à une partie spécifique de l’œuvre d’art, en fonction de la pertinence de la forme d’art sous-jacente.

Comment les NFT sont-ils fractionnés ?

Examinons l’approche actuelle la plus courante de la fractionnement où un ERC-721 existant peut être représenté comme un ERC-20 fongible.

Tout d’abord, l’ERC-721 sera verrouillé dans un contrat à l’intérieur d’un coffre-fort NFT. Bien sûr, cela nécessite d’abord la pleine propriété du NFT ou la garde légale de celui-ci.

Le coffre-fort distribue ensuite les jetons ERC-20 au propriétaire fractionnaire, le jeton apportant avec lui certains droits de gouvernance sur l’ERC-721.

La liquidité est acquise en connectant le système à un échange décentralisé.

Acteurs clés du sous-secteur des NFT fractionnés

art.fractionnel

Fractional fournit à la fois un marché pour les acheteurs et un moyen pour les conservateurs de fractionner leur art existant.

Vous pouvez explorer les ventes et les enchères en direct ainsi que les coffres-forts fermés. En tant qu’acheteur, vous êtes bien sûr libre de conserver votre objet de collection ou de le transférer.

Fraction permet également aux conservateurs de fractionner des collections entières. L’idée derrière cela est de permettre aux plus petits collectionneurs d’acquérir efficacement l’expérience de conservation de quelqu’un qui connaît la scène ou le genre particulier et les artistes à la mode ou qui pourraient devenir plus à la mode.

La plate-forme fournit également une fonctionnalité d’échange pour acheter et vendre rapidement une grande liste de jetons. des jetons enveloppés et de liquidité au jeton de protocoles spécifiques à NFT. Comme pour tous les services mentionnés ici, connectez simplement votre portefeuille via métamasque pour commencer.

Nftfy

Connectez votre portefeuille pour fractionner l’un de vos NFT ou pour en acheter une fraction déjà sur le marché de la plateforme.

Lorsque vous fractionnez, vous décidez du nombre de fractions à frapper et du prix de sortie.

Le prix de sortie est le prix d’achat de l’ERC-721 NFT. Les fonds versés sont détenus dans le contrat intelligent de la NFT. Toute personne qui possède encore une fraction peut faire une réclamation sur les fonds détenus dans le contrat intelligent.

En effet, un NFT devient un tout nouveau marché. Nftfy utilise les pools d’amorçage de liquidité de Balancer pour l

Nftfy affirme qu’il s’agit de la première plate-forme de fractionnement permettant aux utilisateurs de la plate-forme de lancer les offres DEX initiales. pour leurs « fractions »

Fraction.art

À ne pas confondre avec fractional.art, fraction.art est la plate-forme de « crowd sale » d’un fork d’Uniswap appelé DAOfi.

Ce protocole adopte une approche différente pour résoudre les problèmes de liquidité en utilisant une courbe de liaison. Le prix du jeton fluctue dans des limites fixées par une formule. De manière générale, plus le nombre de jetons vendus est élevé, plus le prix est élevé, conformément à une courbe prédéterminée.

Contrairement aux deux autres plates-formes de fractionnement que nous avons examinées, Fraction.art prend en charge la norme de jeton ERC-1155 NFT. Ces normes permettent à un seul contrat de créer différents types de TVN pour un processus beaucoup plus efficace. L’ERC-1155 a été développé par Enjin (ENJ).

PleasrDAO

PleasrDAO est une excellente galerie pour découvrir les artistes émergents qui sont collectés par le collectif d’art.

PleasrDAO collectionne des pièces dont il espère qu’elles prendront de la valeur et vise à utiliser ces fonds pour des projets caritatifs et bénévoles et à financer « des idées, des mouvements et des causes importants ». PleasrDAO est le derrière le Dog Coin mentionné en haut de cet article.

Vous cherchez à acheter ou à échanger de la crypto maintenant ? Investissez chez eToro !

Votre capital est en danger.

Nouvelles liées: