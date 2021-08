NFT Gaming explose, avec Axie Infinity atteignant 1 000 000 000 $ de ventes ⋆ Crypto new media

Le jeu à gagner Axie Infinity (AXS) vient de dépasser le milliard de dollars de ventes de tous les temps, ajoutant à la popularité croissante des jeux basés sur des jetons non fongibles (NFT).

Le jeu vidéo en ligne développé par Sky Mavis permet aux joueurs de générer des bénéfices en achetant, en élevant et en vendant des animaux de compagnie numériques appelés Axies. Chaque Axie est frappée en tant que NFT, permettant aux joueurs de vérifier l’authenticité de la créature numérique dans la blockchain.

Selon le site d’analyse NFT CryptoSlam, Axie Infinity a réalisé plus de 1,04 milliard de dollars de ventes sans précédent avec plus de 2,4 millions de transactions, propulsant la plate-forme de jeu à la première place de l’espace des objets de collection NFT.

CryptoSlam montre également que la plupart des ventes d’Axie Infinity ont eu lieu au cours des 30 derniers jours, avec 239 283 acheteurs ayant acheté pour près de 750 000 $ d’Axies.

Le jeu connaît également une augmentation exponentielle de l’adoption par les utilisateurs.

Le 8 juin, Sky Mavis a rapporté que le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens (DAU) sur Axie Infinity oscillait autour de 110 000. Maintenant, le développeur dit que le DAU du jeu a explosé à plus de 1,02 million, ce qui représente une augmentation de près de 830% en seulement deux mois.

Au milieu de l’augmentation rapide de l’adoption d’Axie Infinity, son jeton natif AXS continue d’être un point lumineux dans l’espace NFT. CoinMarketCap montre qu’AXS est passé d’un creux de 30 jours de 14,19 $ à un sommet de 53,28 $, marquant une augmentation de plus de 275% en un mois seulement.

