NFT Labs lève plus de 2 millions de dollars de financement privé pour ITSMYNE, IDO sur CardStarter bientôt

Singapour, Singapour, 2 novembre 2021

NFT Labs est fier d’annoncer l’achèvement d’un tour privé d’une valeur de 1 062 600 $ pour sa place de marché ITSMYNE. En outre, l’équipe organisera une offre DEX initiale (IDO) via la plate-forme CardStarter. Cet IDO aidera à obtenir une distribution équitable du jeton natif du projet.

NFT Labs et son marché social-plus ITSMYNE pour les NFT sportifs sous licence officielle continuent d’attirer l’attention des investisseurs et des amateurs de jetons non fongibles du monde entier. L’équipe a terminé une ronde de financement privé évaluée à plus d’un million de dollars. Les participants à ce cycle d’investissement incluent Shima Capital, AU21 Capital, OraclesInvestment Group, Kangaroo Capital, BlockStart Ventures, CyberFi, etc.

Le cycle de financement privé fait suite à d’autres cycles d’investissement réussis pour NFT Labs et ITSMYNE. Un tour de table de 207 000 $, 200 000 $ stratégique et 500 400 $ public porte la somme totale levé à 1,97 million de dollars. Le principal attrait d’ITSMYNE réside dans la façon dont il est conçu pour que les passionnés de NFT puissent « parler et échanger des NFT ».

L’équipe de NFT Labs commente la collecte de fonds :

«Nous pensons que l’élan collectif vers l’avant de l’ensemble de l’industrie NFT peut être accéléré en exploitant la valeur détenue par les IP premium, en particulier dans le cinéma et le sport. Ce sont des industries avec un public très engagé mais encore inexploité et par conséquent manquent de l’écosystème collectif qu’une communauté motivée peut apporter. »

Grâce à la plate-forme ITSMYNE, les utilisateurs peuvent commencer à collecter des NFT immédiatement. Tous les jetons non fongibles sont sous licence officielle et font partie d’une collection organisée directement à partir de la source. De plus, le processus de frappe NFT pour ITSMYNE consomme moins d’énergie que la frappe NFT sur la blockchain Ethereum. Il s’agit d’une initiative verte axée sur la fourniture d’un avenir blockchain durable pour tous les participants.

Pour apporter le jeton MYNE BEP-20 à plus d’utilisateurs, il y aura une offre DEX initiale (IDO) sur la plate-forme CardStarter. Les utilisateurs pourront acquérir des tokens MYNE pour accéder à la plateforme ITSMYNE et à ses produits partenaires. Les partenaires accélérateurs d’ITSMYNE incluent Antler Singapore, LonghashX Filefcoin Frontier Accelerator et HYPE Sports Innovation.

Le PDG de CardStarter, Aatash Amir, commente le prochain MYNE IDO :

« Cardstarter est fier d’apporter un projet prometteur à l’économie sociale des jetons. ITMYNE sert un créneau précieux qui servira à terme de passerelle entre les médias sociaux traditionnels et les économies sociales basées sur la blockchain. »

À propos d’ITSMYNE

ITSMYNE de NFT Labs, Inc., est un marché social-plus pour les NFT sportifs sous licence officielle permettant aux passionnés de NFT de « Parler NFT, échanger NFT ». MYNE est un jeton BEP-20 natif pour ITSMYNE et ses produits partenaires.

Pour plus d’informations, visitez https://itsmyne.club/

