NFT lié aux enchères de fûts de whisky rares pour 2,3 millions de dollars

Un baril non fongible de scotch Macallans 1991 a établi vendredi des records d’enchères de whisky, récoltant 2,3 millions de dollars sous la forme d’un jeton non fongible (NFT).

La vente, organisée par le marché NFT Metacask, dépasse le précédent prix record de vente de fûts de 574 000 $ pour un baril similaire à la maison de vente aux enchères Bonhams en août dernier. Cette édition est livrée avec l’art numérique de Trevor Jones.

Un acheteur pseudonyme qui se fait appeler « oldcask » a surenchéri sur deux autres enchérisseurs actifs dans les investissements dans le whisky numérique, a déclaré un représentant des relations publiques à CoinDesk. La société a refusé d’identifier l’acheteur.

Le NFT sert de titre numérique au fût du whisky. Il a été frappé sur la blockchain Ethereum.

Le cofondateur Nim Siriwardana a déclaré que le fût NFT avait été frappé et mis aux enchères pour mettre en valeur l’attrait des droits transférables numériquement.

« Les acheteurs n’ont pas besoin de se rendre dans une maison d’enchères physique pour acquérir des actifs réels rares et précieux comme le whisky », a déclaré Siriwardana dans un communiqué.

Les ventes de NFT sont devenues de plus en plus courantes et populaires pendant la pandémie de coronavirus. Les volumes de ventes ont atteint 10,7 milliards de dollars au troisième trimestre de 2021, plus de huit fois plus qu’au deuxième trimestre, selon les données de DappRadar.