NFT-Linked Crypto Lending Service Arcade lève 15 millions de dollars lors d’un tour de table

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Contrairement à d’autres services similaires, Arcade permet aux utilisateurs de proposer des packages NFT en garantie de prêts, ce qui implique des coûts inférieurs lors de la réalisation du processus.

***

La plate-forme de prêt de crypto-monnaie qui reçoit des objets de collection numériques (NFT) en garantie, Arcade, a levé environ 15 millions de dollars lors d’un récent tour de financement de série A, dans lequel elle a échangé une partie de ses actions pour acquérir plus de capital.

Arcade lève 15 millions de dollars dans un nouveau tour de table

Selon des informations publiées dans un communiqué officiel, le tour comprenait la participation d’entités telles que Castle Island Ventures, Franklin Templeton Blockchain Fund, Golden Tree Asset Management, Eniac Ventures, Protofund, Probably Nothing Capital et Lemniscap, ainsi que des investisseurs Zac Prince ( BlockFi) et Richard Ma (Quantstamp), Pantera Capital étant précisément celui qui a le plus contribué au financement d’Arcade.

A cet égard, dans une interview pour le média The Block, le co-fondateur d’Arcade, Robert Masiello, a indiqué que le capital levé servira à étoffer son équipe de travail, financer un plus grand déploiement à destination du public intéressé et ainsi toucher un plus grand nombre d’utilisateurs, affinant certains domaines en interne pour répondre de manière satisfaisante à la demande attendue.

A ce titre, Arcade est actuellement disponible en version bêta privée, elle sera donc lancée à tous les publics intéressés au cours du premier trimestre 2022. Depuis qu’elle a officiellement démarré ses activités à ce jour, la startup capitalise un volume total de prêts allant jusqu’à USD $ 3 , 3 millions, le plus élevé étant d’environ 800 000 $ US pour l’un des utilisateurs.

Bien que la plate-forme fonctionne sur Ethereum et accepte les NFT basés sur ledit réseau comme garantie, l’un des plans d’Arcade est de permettre la prise en charge d’autres réseaux en 2022.

Prêts par NFT

Malgré le fait que DeFi apparaisse comme l’une des propositions les plus intéressantes dans l’espace des crypto-monnaies, l’utilisation des NFT pour les prêts a rendu ces actifs numériques plus utiles, au-delà d’être uniquement des articles vendus sur des marchés spécialisés.

Il convient de noter que l’idée d’accepter des prêts NFT en garantie est déjà sur le marché depuis un certain temps, il existe donc des services qui offrent cette possibilité à leurs clients. L’un des cas les plus notables a été celui de NftFi, qui a acquis beaucoup de notoriété début novembre précisément pour avoir facilité un prêt de 1,4 million de dollars américains (en ETH) recevant en garantie l’objet de collection #488 de la collection Autoglyph.

Contrairement à d’autres plateformes telles que NFTfi et Pawnfi, la proposition d’Arcade est particulière car elle permet aux parties intéressées d’inclure plusieurs NFT dans un package pour acquérir un seul prêt, ce qui se fait via un actif appelé wNFT. Cela permet de réduire les frais de GAS car il s’agit d’une opération unique via la Blockchain.

Lecture recommandée

Source : TheBlockCrypto

Version par Angel Di Matteo / Bitcoin quotidien

Image de Unsplash