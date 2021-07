NFT Mania a culminé en mars, mais les jeux à gagner sont actuellement en tête du marché ; Accélérer l’adoption de masse

DéFi

NFT Mania a culminé en mars, mais les jeux à gagner sont actuellement en tête du marché ; Accélérer l’adoption massive par le grand public

Avec la gamification de DeFi ou de GameFi « plus élevée que jamais », le populaire jeu NFT Axie Infinity atteint les masses et génère un chiffre d’affaires record de 12,2 millions de dollars au cours des cinq premiers jours de juillet.

Le marché des crypto-monnaies semble à nouveau ressentir une certaine excitation.

Comme l’a noté Delphi Digital, DeFi rugit, Axie Infinity monte en flèche et les NFT ne sont plus ennuyeux.

Le prix le moins cher actuel de CryptoPunk est de 41 700 $, ce qui montre qu’il existe toujours une demande pour les NFT.

Selon le rapport de juin de Dapp Radar, les ventes de jetons non fongibles (NFT) ont atteint 2,47 milliards de dollars au premier semestre 2021, montrant des « signes d’adoption massive ».

Les collections et les marchés populaires comme NBA Top Shot et Rarible connaissent un temps de recharge, mais il a été remplacé par le nouvel ensemble de NFT d’Ethereum comme Bored Ape Yacht Club (BAYC) et VeeFriends.

De nouvelles façons de générer une valeur supplémentaire à partir des NFT sont déjà en place, avec des terrains virtuels et des objets en jeu aidant le marché NFT à se remettre sur les rails. Des jeux à gagner comme Axie Infinity de Ronin et Alien Worlds de WAX ​​ont intégré plus de 250 000 portefeuilles actifs uniques chacun au cours du deuxième trimestre seulement.

La manie NFT a en fait culminé en mars selon Google Trends, les volumes de vente NFT sur certains protocoles ayant diminué par rapport au trimestre dernier. Le flux, qui est principalement tiré par NBA Top Shot, connaît une baisse à la fois des utilisateurs et du volume de 16,62 % et 66,87 %, respectivement, d’un trimestre sur l’autre.

CryptoPunks a également vu ses transactions chuter à seulement 16 millions de dollars en juin, contre plus de 95 millions de dollars à la fin du dernier trimestre.

Mais alors que des facteurs externes tels que le prix de la cryptographie ne sont pas sensiblement encourageants, la gamification de DeFi ou de GameFi est « plus élevée que jamais », indique le rapport.

Selon Dapp Radar, « atteindre plus de personnes est la voie de l’adoption massive », avec des jeux à gagner dirigés par Axie Infinity, les principaux moteurs de la croissance continue. Avec plus de 62 000 portefeuilles uniques au cours du mois dernier, “il semble qu’un public plus large et plus grand public soit enfin arrivé”.

Cela ressort clairement du succès d’Axie Infinity qui se situe en tête du classement NFT du classement Dapp en termes de volume. Le dapp inspiré de Pokemon a atteint 84,1 millions de dollars en volume de transactions, soit 769 % de plus qu’au premier trimestre 2021 et atteint désormais plus de 4 700 utilisateurs uniques quotidiens sur la chaîne, soit un bond de 360,61 % par rapport au trimestre précédent.

La sidechain d’Ethereum, Ronin, contribue à cette croissance en permettant aux utilisateurs d’interagir avec l’univers Axie sans gaz. Cependant, le jeu lui-même compte 295 000 joueurs quotidiens.

Axie a en fait connu un mois en petits groupes en juin, avec un chiffre d’affaires record de 12,2 millions de dollars. Au cours des cinq premiers jours du mois, Axie a gagné 9,2 millions de dollars, soit 75 % de l’ensemble des revenus de juin.

En moins de deux semaines, son jeton AXS a grimpé d’environ 300% et est en hausse de 2,145% YTD.

“Les jeux décentralisés peuvent être la pièce manquante vers l’adoption massive de la technologie blockchain, permettant aux individus de manière égale à travers le monde”, déclare le rapport de Dapp Radar notant comment aux Philippines, les joueurs gagnent des revenus alternatifs en générant Smooth Love Potion (SLP), le jeu monnaie qui est vendue contre la monnaie locale par le biais d’échanges centralisés.

Outre Ethereum, d’autres protocoles comme WAX, EOS et Polygon gagnent également du terrain, Binance désireux de répéter son succès DeFi dans l’espace NFT.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.