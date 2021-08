NFT Mania envoie les prix du gaz Ethereum à un sommet de 14 semaines Crypto new media

in

Les utilisateurs d’Ethereum souffrent à nouveau car les frais de transaction ont atteint leur plus haut niveau depuis 3 mois. Selon Bitinfocharts, les frais de transaction moyens ont bondi à 27,23 $ hier, soit une augmentation d’environ 240% depuis début août.

La dernière fois que le gaz était aussi cher, c’était le 19 mai, lorsque les prix moyens ont grimpé à 60 $. Avant cela, c’était le plus haut historique pour l’essence à 70 $ le 12 mai.

Frais de transaction ETH moyens 3 mois : bitinfocharts.com

Ces prix sont moyens, de sorte que les opérations telles que l’échange de jetons ou les activités de contrat intelligent sont susceptibles d’être plus élevées. Selon le traqueur de gaz d’Etherscan, un échange de jetons Uniswap peut coûter jusqu’à 30 $ pour le moment.

Cryptofees a rapporté que le réseau Ethereum avait généré hier 32,7 millions de dollars de frais. C’est 98% de plus que Bitcoin qui a généré 629 000 $ de frais de réseau le 26 août.

Mois record pour les ventes NFT

Les jetons non fongibles sont à l’origine du pic de gaz alors que le battage médiatique monte à nouveau. Selon Nonfungible, août sera le mois le plus élevé en termes de ventes ayant déjà atteint 900 millions de dollars au cours des 30 derniers jours.

Le marché NFT OpenSea est le plus gros consommateur de gaz à l’heure actuelle avec environ 5,7 millions de dollars de frais de réseau générés au cours des dernières 24 heures. Cela représente près de 21% du gaz total utilisé sur Ethereum au cours de la dernière journée. Axie Infinity, qui a récemment été cotée sur Coinbase, est également là-haut après avoir mâché 933 000 $ d’essence au cours des dernières 24 heures selon Etherscan.

Même les investisseurs NFT ont commencé à ralentir à la lumière des frais de transaction élevés.

Oui à peu près tous les marchés NFT. Ne plus acheter de NFT ce soir, sauf s’ils ont une valeur > 1ETH, car cela ne vaut pas la peine de dépenser 200 $ de frais d’essence pour quelque chose de moins cher. ?? Maudits frais d’essence. (oui, je connais les NFT SOL et AVAX, je ne suis qu’un boomer et je n’ai pas encore configuré mon portefeuille) pic.twitter.com/s6D1gONmpd – NebraskanGooner📈 (@nebraskangooner) 27 août 2021

Selon Cryptoslam, Axie Infinity et CryptoPunks ont dominé les ventes de NFT au cours des 30 derniers jours, générant respectivement 850 millions de dollars et 500 millions de dollars. Art Blocks est le troisième plus populaire avec 438 millions de dollars de ventes au cours du mois dernier.

Retrait du prix Ethereum

Le prix de l’actif sous-jacent alimentant toute cette activité de réseau a en fait reculé de 1,7% au cours des dernières 24 heures. Ethereum se négociait à 3 108 $ au moment de la presse selon CoinGecko.

L’actif a gagné 35 % au cours du mois dernier, mais reste en baisse de 29 % par rapport à son sommet historique de 4 357 $ le 12 mai.

