NFT Mania Ropes dans la star du football Lionel Messi, l’échange et la fractionnement gagnent du terrain

La star du football argentin Lionel Messi lance maintenant sa propre collection de jetons non fongibles (NFT) après avoir rejoint le PSG, qui comprenait le paiement de certains des jetons de fans du club français.

L’art cryptographique est créé par le designer numérique BossLogic, connu pour son travail avec Disney et Marvel Studios, et sera mis en vente cette semaine. L’art célèbre les faits saillants de la carrière de Messi en le décrivant comme un roi, un super-héros et un titan grec dans des œuvres intitulées “L’homme du futur”, “Vaut le poids” et “The King Piece”.

« L’art, c’est comme le football. Eternal », a tweeté Messi plus tôt ce mois-ci, annonçant le lancement.

La collection s’appelle « Messiverse » et sera disponible sur la plateforme Ethernity Chain.

Comme nous l’avons signalé, la manie du NFT a explosé au cours des derniers mois, dépassant désormais les sommets historiques atteints en mars. Les volumes de transactions sur le marché NFT OpenSea soutenu par a16z ont grimpé en flèche ce mois-ci, dépassant déjà le milliard de dollars.

La dernière collection NFT basée sur Ethereum, GenerativeMasks, a récemment été épuisée en quelques heures. 10 000 NFT uniques ont généré plus de 6 millions de dollars de volume le jour de son lancement.

Dans le monde NFT, ces derniers temps, l’échange NFT, un vieux phénomène qui fait référence au processus d’achat d’un NFT et de sa vente rapide pour un montant plus important, est en train de devenir une nouvelle tendance car il s’avère exponentiellement plus lucratif pour certains, a noté Dapp. Radar.

La normalisation de la crypto se poursuit. @ParisHilton n’est pas nouveau dans ce domaine – elle est impliquée depuis très longtemps. https://t.co/Yw3hc5vkCm – Joe McCann (@joemccann) 19 août 2021

Le géant chinois du commerce électronique Alibaba a également ouvert une place de marché NFT appelée « Blockchain Digital Copyright and Asset-Trade » sur sa plateforme d’enchères.

Au milieu de la manie NFT, Fractional, qui, comme son nom l’indique, permet la propriété fractionnée des NFT a terminé un tour de financement de 7,9 millions de dollars dirigé par Paradigm et la participation de Robot Ventures, Delphi Digital, Variant Fund, Divergence Ventures, Flamingo DAO, Mechanism Capital , et d’autres.

La plateforme a noté qu’au cours du mois dernier, ils ont enregistré une augmentation importante de l’activité sur son protocole, avec plus de 700 MNFT fractionnés.

Étant donné que les NFT sont vendus pour des millions de dollars pièce, il est logique que leur fractionnement gagne du terrain.

« Ce qui nous a attirés, c’est le mécanisme de rachat unique de Fractional, la vision et le réseau de son fondateur, et le nouveau domaine de possibilités que les fragments NFT ouvrent. Posséder une partie des meilleurs, pas l’un des autres », a déclaré Tom Shaughnessy, co-fondateur de Delphi Digital.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.