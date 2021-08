NFT Marketplace atteint 78 000 000 $ en volume quotidien, fracassant un record historique Crypto new media

Le marché des jetons non fongibles (NFT) OpenSea bat ses précédents records de volume de transactions alors que les NFT continuent de décoller.

OpenSea a traité un volume de transactions d’environ 78,8 millions de dollars le 8 août, battant le précédent record établi seulement deux jours avant de près de 70,5 millions de dollars, selon l’outil de recherche blockchain Dune Analytics.

À titre de comparaison, OpenSea n’a traité que 21 millions de dollars de volume total de transactions sur toute l’année 2020, déclare Devin Finzer, co-fondateur et directeur général de l’entreprise.

CryptoPunks, l’un des premiers projets NFT sur Ethereum (ETH), est le NFT le plus populaire sur OpenSea avec un volume de négociation de tous les temps de 305 832,8 ETH, d’une valeur de plus de 952 millions de dollars au moment de la rédaction.

CryptoPunks est une collection de 10 000 images pixel art de style 24 × 24 8 bits de personnages masculins et féminins inspirées du mouvement punk londonien des années 1970. Chaque CryptoPunk est unique, mais certains ont des caractéristiques plus rares que d’autres.

Rarible est le deuxième NFT le plus populaire d’OpenSea avec un total de 89 465,83 ETH négociés sur le marché, d’une valeur de plus de 278 millions de dollars.

OpenSea ouvre également la voie en termes d’ETH brûlé. Dans le cadre du hard fork de Londres, lancé le 5 août, Ethereum a introduit un mécanisme de brûlage des frais qui brûle en permanence une certaine quantité d’ETH chaque fois qu’une transaction est envoyée.

Selon l’outil de surveillance Ethereum Ultrasound.money, OpenSea est en tête du classement des brûlures, car les transactions provenant du marché NFT ont brûlé 2 405,97 ETH au moment de la rédaction, pour une valeur de plus de 7,50 millions de dollars.

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/ilikeyellow