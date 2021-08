NFT Marketplace OpenSea dépasse B en volume en août, mais les recherches Google sont bien en deçà du pic

in

NFT Marketplace OpenSea dépasse 1 milliard de dollars de volume en août, mais les recherches Google sont bien en deçà du pic

Cela pourrait signifier qu’un boom encore plus important dans l’espace NFT est encore à venir.

L’espace des jetons non fongibles (NFT) a tellement explosé que le marché NFT OpenSea a atteint à lui seul 1 milliard de dollars de volume mensuel en août.

Un peu plus de la moitié du mois, et déjà les chiffres ont dépassé le milliard de dollars sur OpenSea, contre un pic de 326 millions de dollars en juillet, selon Dune Analytics. Depuis le début de ce mois, le volume quotidien s’est situé entre 40 et 80 millions de dollars après être passé de 1,5 million de dollars en mai à 18,4 millions de dollars en juillet.

D’autres mesures ont également constamment augmenté, avec des NFT mensuels vendus maintenant au-dessus de 750 000, contre 458 000 en juillet, 211 000 en juin et 71 000 en mai.

Ainsi, les frais mensuels d’OpenSea dépassent déjà les 70 millions de dollars ce mois-ci, enregistrant une augmentation de 224% par rapport au mois dernier et de 644% par rapport à juin.

OpenSea soutenu par a16z est également le plus gros contributeur au nombre d’ETH brûlés, ayant brûlé 7 638 ETH d’une valeur de plus de 23 millions de dollars, soit 12,7 % de tous les ETH brûlés jusqu’à présent depuis l’activation de l’EIP 1559 avec la mise à niveau de Londres le 5 août.

OpenSea a maintenant dépassé Etsy en volume, avec 1 milliard de dollars jusqu’à présent en août Les NFT rattrapent rapidement tout eBay – Alex Atallah (alexatallah.eth) (@xanderatallah) 17 août 2021

Outre OpenSea, le volume quotidien sur le principal marché d’art cryptographique SuperRare augmente également après avoir atteint les ATH en mars.

Dans l’ensemble, la folie des ventes NFT au cours de la semaine dernière a explosé à des niveaux supérieurs au boom observé en mars.

La raison de ce boom est due à quelques événements, l’un étant un acheteur anonyme dépensant 7 millions de dollars pour acquérir les 104 CryptoPunks les moins chers en un seul bloc, augmentant le prix plancher. Et depuis cet achat, le prix de vente moyen de CryptoPunk a augmenté à 200 000 $, contre environ 60 000 $.

Le volume des ventes de CryptoPunks a explosé depuis le début de ce mois, en plus de cela, il y a eu un assaut de ces NFT utilisés comme photos de profil Twitter.

Le volume des ventes du Bored Ape Yacht Club (BAYC) a quant à lui décollé après l’annonce qu’ils figureront dans une vente aux enchères de Christie’s le mois prochain. Et après une guerre sur Twitter avec le BAYC, le volume des échanges de Pudgy Penguins a grimpé en flèche, dépassant 13,5 millions de dollars le 13 août.

Art Blocks est un autre populaire qui est une plate-forme d’art génératif qui a produit des collections populaires telles que Ringers, Chromie Squiggles et Fidenzas. Leur marché a explosé suite au démarrage des investissements de Three Arrows Capital.

À la mi-mars, lorsque les ventes de NFT ont culminé, le prix de l’ETH a décollé et après le crash de l’ETH, les ventes de NFT ont recommencé à décoller. Avec les NFT généralement tarifés en ETH, si le prix de l’ETH augmente, les nouveaux entrants peuvent être tarifés.

Selon Coin Metrics, il peut également y avoir une certaine réflexivité entre le marché NFT et le prix de l’ETH, car les gens achètent de l’ETH pour acheter des NFT, puis vendent leur art pour plus d’ETH uniquement pour réinvestir cet ETH dans plus de NFT.

“Les ventes NFT élevées attirent une nouvelle attention sur l’ETH et aident à attirer plus d’utilisateurs dans l’écosystème Ethereum.”

Bien que le volume des ventes de NFT ait augmenté cet été, le nombre de recherches mondiales sur Google pour « NFT » est encore bien inférieur à son pic de mars, et si les NFT doivent attirer davantage l’attention de l’extérieur comme ils l’ont fait plus tôt cette année, « il peut y avoir un même plus gros boom encore à venir.

