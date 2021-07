NFT Marketplace Opensea lève 100 millions de dollars – L’entreprise devient une licorne de la blockchain – Finance Bitcoin News Crypto new media

Opensea est devenue la dernière entreprise axée sur les jetons non fongibles (NFT) à lever des fonds cette année alors que la société a annoncé la levée de 100 millions de dollars dans une série B cette semaine. La société de capital-risque Andreessen Horowitz a dirigé le tour de table d’Opensea aux côtés d’investisseurs comme Kevin Durant, Ashton Kutcher et Tobi Lutke.

NFT Marketplace Opensea rejoint les licornes de la blockchain, le projet prend désormais en charge Polygon

L’un des plus grands marchés de jetons non fongibles (NFT) aujourd’hui, Opensea, a annoncé que la société avait levé 100 millions de dollars lors d’un tour de table de série B. De plus, le projet a également annoncé qu’il étendait ses fonctionnalités au « support cross-blockchain » et Opensea commencera à prendre en charge la blockchain Polygon. Le tour de table mené par Andreessen Horowitz (a16z) place Opensea dans le statut de licorne des startups blockchain avec une valorisation de 1,5 milliard de dollars après la série B.

“Chez Opensea, nous pensons que les NFT sont en train de devenir l’une des premières applications tueuses axées sur le consommateur pour les blockchains”, a déclaré la société lors de l’annonce du financement. « Les NFT sont une simple primitive pour les biens numériques (pensez à l’art numérique, aux objets de jeu, aux noms de domaine, etc.) avec de toutes nouvelles propriétés : ils sont uniques, manifestement rares, liquides, détenus par l’utilisateur et utilisables dans plusieurs applications », le firme ajoutée.

En plus de a16z, la série B d’Opensea a vu la participation de Coatue, ainsi que d’investisseurs comme Michael Ovitz, Kevin Hartz, Dylan Field, Kevin Durant, Ashton Kutcher et Tobi Lutke. “Les NFT représentent les éléments constitutifs de toutes nouvelles économies peer-to-peer, où les utilisateurs ont une plus grande liberté et propriété sur leurs données, et les développeurs peuvent créer des applications puissantes et interopérables pour fournir une réelle valeur économique aux utilisateurs”, souligne l’annonce de financement d’Opensea.

Opensea nage dans un océan de concurrents du marché NFT pour collecter des fonds

Selon les statistiques sur 30 jours de Dune Analytics, le volume des ventes d’Opensea est le plus élevé jamais enregistré pour le mois de juillet, dépassant les données record du mois dernier. Juillet a vu un volume de 174,6 millions de dollars, mais le volume quotidien est inférieur à la normale à 4,4 millions de dollars.

Les statistiques quotidiennes de Dune Analytics indiquent qu’au cours de la première semaine de mai, Opensea a enregistré 23,1 millions de dollars le 4 mai. En ce qui concerne le support de Polygon Opensea, les utilisateurs peuvent le tester aujourd’hui en visitant la page Web Matic d’Opensea. “Les acheteurs n’ont plus à payer de frais de blockchain lorsqu’ils effectuent des transactions sur Opensea, et les créateurs peuvent pleinement gagner leur place dans la crypto pour la première fois”, a noté la société.

La série B d’Opensea suit un certain nombre de marchés axés sur le NFT qui ont été en mesure de lever des millions pour développer l’industrie du NFT. Enjin a levé 20 millions de dollars lors d’une vente symbolique pour le marché Efinity NFT qui prend en charge la blockchain Polkadot. Le marché NFT Rarible a récemment levé plus de 14 millions de dollars et prévoit de se lancer sur la blockchain Flow.

Le marché de jetons non fongibles (NFT) soutenu par Mark Cuban Mintable a levé 13 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série A au cours de la première semaine de juillet. Les investisseurs et les sociétés de capital-risque semblent croire que le battage médiatique du NFT persistera pendant un certain temps, et le dernier financement d’Opensea montre que la tendance se poursuit.

