NFT Marketplace OpenSea obtient un énorme soutien de 23 millions de dollars en VC new Crypto new media

Ils ne viennent pas beaucoup plus gros qu’Andreessen Horowitz, également connu sous le nom d’A16z, qui a annoncé qu’il dirigeait un tour de série A de 23 millions de dollars pour OpenSea, un marché NFT populaire.

Selon l’annonce, les investisseurs providentiels Ron Conway, Mark Cuban, Tim Ferriss, Belinda Johnson, Naval Ravikant, Ben Silberman et d’autres se joindront au cycle de financement.

Associé général chez A16z Katie Haun, qui a écrit l’annonce, a salué cette décision en ajoutant que la plate-forme fournit le lien nécessaire entre les couches consommateur et infrastructure pour les biens numériques.

Je suis tellement excité d’annoncer @ a16z l’investissement de @opensea , le plus grand marché NFT. Il fournit le lien nécessaire entre les couches consommateur et infrastructure pour les biens numériques, permettant aux utilisateurs de rechercher des articles sur toutes les plates-formes et de voir leur provenance. https://t.co/rdAFuffmRF

Si 2020 a été l’année pour DeFi, alors 2021 a été l’année pour les NFT avec des ventes record comme celle de Beeple.TOUS LES JOURS: LES 5000 PREMIERS JOURS»Collage numérique d’une valeur de près de 70 millions de dollars lors d’une vente aux enchères Christie’s.

La société de capital-risque a reconnu cette croissance en déclarant:

«Aujourd’hui, il y a plus de 3 millions de NFT à vendre, et le volume des ventes sur les principales sources a augmenté de plus de 400 fois d’année en année pour atteindre plus de 100 millions de dollars par semaine. Les NFT atteignent un public plus grand public et représentent une économie entièrement nouvelle basée sur la propriété numérique. »