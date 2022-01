NFT Marketplace OpenSea obtient une valorisation de 13,3 milliards de dollars

Crédit photo : Sime Basioli

Le marché NFT OpenSea a une valorisation de 13,3 milliards de dollars après son dernier tour de table de série C.

OpenSea a annoncé avoir levé 300 millions de dollars dans un tour de table de série C dirigé par Paradigm et Coatue. Le marché NFT a enregistré plus de 2,4 milliards de dollars de volume de transactions au cours des 30 derniers jours, entraînant des centaines de millions de frais. La valorisation d’OpenSea a explosé depuis 2021, passant de 1,5 milliard de dollars il y a à peine six mois.

La société affirme avoir quatre objectifs pour sa nouvelle levée de fonds. Il s’agit notamment d’accélérer le développement de produits, d’améliorer le support client et la sécurité, d’investir dans la communauté NFT et Web3 et de développer l’équipe OpenSea. Ce premier point est important, car d’autres grands acteurs de l’espace crypto (comme Coinbase) jettent leur dévolu sur le marché NFT.

OpenSea a également recruté Shiva Rajaraman en tant que nouveau vice-président des produits. Shiva a rejoint l’entreprise après avoir quitté Meta, où il était vice-président du commerce. Mais Shiva a également passé du temps à travailler pour YouTube, Spotify et WeWork. La société cherche également à étendre son équipe de support client au-delà de 60 personnes, doublant ainsi cette équipe.

«Nous nous concentrons sur la réduction des barrières à l’entrée pour les NFT en introduisant des fonctionnalités et des flux simplifiés qui font abstraction de la complexité de la blockchain. Nous accélérons également notre support multi-chaînes et priorisons les améliorations pour aider les gens à découvrir, gérer et présenter leurs NFT avec de meilleurs outils, analyses et présentations », a déclaré le co-fondateur et PDG Devin Finzer.

La valorisation d’OpenSea est énorme pour Web3. Le marché a facilité la vente de certaines idées folles dans ce domaine.

Digital Music News a rapporté la vente d’un terrain virtuel à côté de Snoop Dogg, avec une personne payant près de 500 000 $ pour être le voisin de Doggfather. 122 parcelles de terrain ont été vendues autour du domaine virtuel du rappeur épris de crypto, le plus élevé s’élevant respectivement à 338 000 $ et 410 000 $.

OpenSea offre actuellement un support cross-blockchain pour Ethereum, Polygon et Klatyn. Si l’entreprise envisage de prendre en charge d’autres blockchains, la blockchain Tezos a hébergé plusieurs enchères NFT musicales. Il est logique qu’OpenSea devienne la « eBay des NFT », surtout si la prise en charge de plusieurs chaînes de blocs (au-delà d’Ethereum) est ajoutée en 2022.