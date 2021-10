NFT Marketplace SuperRare (RARE) est maintenant disponible sur Binance Exchange

La place de marché NFT SuperRare (RARE) est désormais cotée sur Binance.

Les utilisateurs peuvent acheter, échanger et retirer RARE sur Binance aux dates suivantes :

Dépôt et négociation : 11 octobre 2021 à 06h00 (UTC).

Retrait : 12 octobre 2021 à 6h00 (UTC)

Paire d’échange : RARE/BTC, RARE/BNB, RARE/BUSD et RARE/USDT

Super Rare (RARE)

SuperRare est un marché NFT où les utilisateurs peuvent acheter et échanger des NFT uniques. Ces NFT sont créés par des créateurs sous la forme d’arts numériques, d’images, de vidéos, d’éléments de jeu et de jeux vidéo. De plus, RARE est une place de marché pour l’achat d’œuvres d’art uniques et en édition unique en NFT.

RARE est le jeton de gouvernance de la plate-forme, où les détenteurs de jetons peuvent contrôler les paramètres clés de la plate-forme. De manière significative, il permet aux détenteurs de transférer des fonds du trésor communautaire et de voter sur les améliorations proposées au réseau et au protocole.

Selon Coinmarketcap, RARE se négocie actuellement à 2,56 $ avec un volume de négociation de 559 080 157 $ au cours des dernières 24 heures. De plus, la valeur du prix de RARE a bondi de plus de 87% en une journée.

Pour plus d’informations et de mises à jour, veuillez visiter:

Site Internet: https://superrare.com/

Télégramme: https://t.me/SuperRare

Twitter: https://twitter.com/SuperRare

Présentation de Binance

Binance est la principale bourse de crypto-monnaie connue des investisseurs du monde entier. L’échange a actuellement de nombreuses paires de crypto-monnaies sur sa plate-forme. En outre, chaque semaine, Binance voit au moins une crypto-monnaie être répertoriée sur sa plate-forme.

De plus, Binance s’efforce constamment de fournir des pièces de la plus haute qualité, ce qui améliore le volume des échanges et le taux de transaction. Binance possède également sa propre crypto-monnaie BNB, basée sur la blockchain. En conséquence, le coût d’inscription de la bourse Binance pour toutes les nouvelles pièces ou jetons sera de 0 BNB.

Pour plus d’informations et de mises à jour, veuillez visiter:

Site Internet: https://www.binance.com/fr

Twitter: https://twitter.com/binance

Télégramme: https://t.me/binanceexchange