NFT MekaVerse (Mekas) : ce que vous devez savoir

« Les Mekas sont le dernier engouement pour le NFT. Les enchérisseurs ont réalisé des millions de ventes pour la collection NFT de combinaisons mécaniques – à vue d’œil.

Source : Sahara Prince/Shutterstock.com

Ce sous-titre a accueilli les lecteurs de Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) e-newsletter ce matin. Pour toute personne concernée par le monde en constante évolution des jetons non fongibles (NFT), c’était probablement le titre le plus intéressant de la journée. Pour les autres membres de la communauté NFT ou pour toute personne concernée par les marchés financiers, cela a probablement suscité une certaine confusion.

En tant que véhicule d’investissement, les NFT évoluent si rapidement qu’il peut être difficile de rester au top du marché. Alors, décomposons les choses.

Les NFT MekaVerse (Mekas) sont le sujet le plus brûlant du jour, comme en témoigne le fait qu’ils se vendent jusqu’à 20 000 $ pièce et si vous essayez de les comprendre, vous n’êtes pas seul.

Pour qu’un projet NFT connaisse un succès durable, la meilleure formule pour sa création consiste à se concentrer à la fois sur le monde numérique et le monde réel. À mesure que les TVN gagnent en popularité et captent l’intérêt du public, il est devenu de plus en plus clair que l’inclusion d’un attribut physique les rend plus attrayants pour les investisseurs potentiels qui abordent souvent les achats avec un état d’esprit de collectionneur. Parce qu’ils vivent à l’intersection de l’art numérique, des objets de collection et des jetons utilitaires, les NFT ont démontré leur capacité à attirer un large éventail d’investisseurs que les actions et obligations traditionnelles n’ont pas. C’est probablement ce qui a conduit à la frénésie Mekas que nous avons vue aujourd’hui.

Alors, voici tout ce que vous devez savoir à leur sujet.

NFT MekaVerse (Mekas) : ce qu’il faut savoir

Qu’est-ce qu’un NFT MekaVerse (Mekas) ? Selon son site Web, le MekaVerse est défini comme « une collection de 8 888 Mekas génératifs qui tirent des éléments des univers Mecha japonais ». L’idée découle d’un fort intérêt que les créateurs des NFT portaient à la culture et à l’anime japonais.

Pour être plus précis, le MekaVerse se compose de quatre factions distinctes : Originals Meka, Mirage, F9 et Gadians. Les propriétaires d’un MekaVerse NFT peuvent rejoindre l’un des quatre.

Le site précise également que « Chaque œuvre d’art est originale, avec sa propre palette de couleurs et sa propre création. L’objectif était de rendre chaque Meka unique afin de privilégier la qualité à la quantité. Les créateurs ont déclaré à Forbes que « l’objectif était… rendu facile par le nombre 8 888 », le nombre produit pour cette collection.

Comme c’est souvent le cas avec les investissements NFT, les détenteurs de MekaVerse ont reçu des avantages exclusifs. Pour les 5 400 propriétaires, au moment d’écrire ces lignes, cela signifiait un accès à des événements exclusifs sur Discord et Twitter, ainsi que d’autres.

Le trading de MekaVerse a commencé en fanfare ce mois-ci. Le 7 octobre, plus de 120 000 personnes ont tenté de s’inscrire sur MekaVerse.com pour frapper Mekas. La négociation a été effectuée sur le marché NFT OpenSea et dans les 24 heures, le volume total des transactions était de « 13 900 ETH, avec un prix plancher de 5,1 ETH et 8 593 Meka au total », selon CoinMarketCap.

Dans l’interview de Forbes, les créateurs ont déclaré: « MekaVerse est un projet à long terme en cours, et nous avons beaucoup de choses passionnantes en préparation pour l’avenir, y compris les physiques. » Cela comprendrait des artefacts physiques imprimés en 3D qui seront inclus dans les futurs achats.

La récente ruée vers MekaVerse ne reposait sur aucune promotion payante suite à son lancement sur Discord. Cependant, il a rapidement attiré l’attention de certains influenceurs de premier plan des médias sociaux, démontrant la fascination du public pour les NFT.

Les NFT ont suscité des critiques pour leur impact environnemental négatif. L’équipe derrière le MekaVerse, cependant, souhaite donner la priorité à des pratiques plus respectueuses de l’environnement à mesure que son travail sur le terrain se développe.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.