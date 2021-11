NFT Music Platform Royal clôture un cycle de financement de 55 millions de dollars dirigé par a16z

Royal, la plate-forme de tokenisation musicale lancée par le DJ et entrepreneur Justin « 3LAU » Blau, a clôturé lundi un tour de table de 55 millions de dollars de série A, a confirmé CoinDesk. A16z a mené le tour, qui comprenait également la participation de Coinbase Ventures, Paradigm et les artistes, The Chainsmokers et Nas. « En plus de leur vision audacieuse, ce qui rend cette équipe fondatrice si unique, c’est l’expérience de première main de 3LAU en tant que musicien associée aux antécédents exceptionnels de JD en tant que fondateur récurrent et opérateur de démarrage », a écrit l’associée générale de 16z, Katie Haun, dans un article de blog. Le financement survient moins de trois mois après que Royal a levé un tour de table de 16 millions de dollars. Paradigm et Founders Fund ont chacun investi 7 millions de dollars dans ce financement antérieur, garantissant des sièges au conseil d’administration pour leurs associés commandités respectifs, Fred Ehrsam et Keith Rabois. Royal divise les droits de redevance sur les chansons en jetons cryptographiques que tout le monde peut acheter et échanger.

