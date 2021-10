NFT ‘on Bitcoin’ : Oui, c’est une chose !

Source : Adobe / James Thew

Les jetons non fongibles (NFT) font fureur en ce moment. De CryptoPunks à Bored Apes, des millions de cryptos échangent des mains contre du pixel art, des mèmes symboliques et des objets de collection crypto.

Pour l’essentiel, l’action se déroule sur la blockchain Ethereum (ETH), ce qui a rendu sceptiques certains bitcoiners inconditionnels de ce nouveau segment du marché de la cryptographie. Cependant, il existe également un marché NFT sécurisé par la blockchain Bitcoin (BTC).

Lisez la suite pour savoir ce qui se passe avec les NFT protégés par Bitcoin.

Les NFT vont au-delà d’Ethereum

Jusqu’à récemment, Ethereum était la blockchain de prédilection pour la frappe et le commerce des NFT. Cela change rapidement, cependant, car les tarifs élevés du gaz d’Ethereum ont éloigné de nombreux participants potentiels du marché, rendant les NFT sur d’autres chaînes plus attrayants.

La blockchain Bitcoin a également un rôle à jouer ici.

Alors que le NFT "en Bitcoin" Ils n’existent pas uniquement sur la blockchain Bitcoin (de la même manière que les jetons ERC721 existent sur Ethereum), ils sont sécurisés par la blockchain Bitcoin. La pile technologique supplémentaire qui permet d’émettre et de sécuriser le NFT avec Bitcoin est fournie par des sociétés telles que Contrepartie , Piles et Réseau Liquide .

Plongeons-nous et examinons certains des projets NFT les plus prolifiques sécurisés par Bitcoin.

Pepes rares et art crypto dans la ville rare

Scarce City est une plate-forme d’enchères d’art sécurisée par Bitcoin qui permet aux artistes de vendre leurs œuvres pour BTC.

L’équipe de Scarce City affirme que "les meilleurs produits Bitcoin doivent être vendus en fonction des propriétés du réseau d’approvisionnement et d’authenticité pseudonyme, sans frontières, sans autorisation, minimisés et vérifiables".

Sur la plate-forme d’enchères, l’art est vendu par le biais d’enchères alimentées par Lightning pour "responsabiliser les participants aux enchères en garantissant leurs offres par le biais de paiements instantanés, anonymes et à faible coût du Lightning Network "explique l’équipe sur leur site internet.

En plus de donner aux artistes la possibilité de vendre leur art physique en échange de BTC, le marché vend également une série NFT basée sur le mème Internet de Pepe The Frog, appelée Rare Pepe Collection.

Les Rare Pepe NFT sont alimentés par Counterparty, un protocole open source construit sur le réseau Bitcoin, qui utilise la blockchain Bitcoin pour enregistrer des données.

En sécurisant les NFT dans Bitcoin, ces cartes à collectionner numériques ont peut-être le potentiel de survivre aux nouvelles NFT sécurisées par chaîne qui pourraient finir par disparaître (ou bifurquer) en quelques années. Pour les détenteurs de NFT, c’est quelque chose à considérer.

Skins NFT pour les joueurs Bitcoin

Les NFT assurés par Bitcoin ne se limitent pas aux œuvres d’art et aux mèmes excellents. Ils ont aussi des applications dans le monde des jeux. Par exemple, Lightnite, un jeu en ligne pour gagner de l’argent alimenté par les paiements Lightning, utilise le réseau liquide de Blockstream pour permettre aux joueurs d’acheter et de gagner des objets dans le jeu sous la forme de NFT.

Liquid Network est une chaîne latérale Bitcoin qui peut faciliter le commerce de ces NFT et d’autres Bitcoin. Bien qu’il ait été créé par Blockstream, il est actuellement régi par une fédération de parties et fonctionne sur une plate-forme blockchain open source appelée Elements.

Dans un article de blog, Blockstream explique que les joueurs de Lightnite reçoivent un jeton Liquid unique sur leur compte chaque fois qu’ils achètent ou gagnent un skin. Ces jetons peuvent être retirés dans un portefeuille Blockstream personnel pour être conservés ou échangés avec d’autres joueurs Lightnite. Si un joueur Lightnite reçoit un skin en dehors du jeu, il peut déposer le jeton Liquide sur son compte Lightnite pour recevoir le skin et le déployer dans le jeu.

Les skins Lightnite ne sont pas les seuls NFT flottant autour du réseau liquide. Un autre projet NFT notable sur Liquid est Raretoshi.

Raretoshi est une place de marché NFT qui permet aux artistes de vendre de l’art numérique rare pour le L-BTC (Liquid Linked Bitcoin), bénéficiant de coûts de transaction inférieurs et de la possibilité de recevoir des paiements en bitcoin.

NFT sur Stacks : Web 3.0, construit sur Bitcoin

Stacks dit qu’il s’agit d’un réseau décentralisé open source construit sur Bitcoin qui vise à libérer le potentiel de Bitcoin en tant que couche de base programmable sur laquelle s’appuyer. "un meilleur internet". Cela signifie que les développeurs peuvent créer du NFT et créer des marchés NFT sécurisés par la puissance du réseau Bitcoin.

L’équipe Stacks dit que "Bitcoin possède toutes les propriétés dont les applications décentralisées et les contrats intelligents ont besoin : sécurité, garanties de règlement, capital et effets de réseau.".

À la lumière de la pile de technologies alimentées par Bitcoin de Stacks et de la popularité croissante des NFT, il n’est pas surprenant que les premières entreprises NFT aient déjà commencé à émerger sur Stacks.

StacksArt, STXNFT et Boom sont des exemples de plates-formes NFT émergentes fonctionnant sur la chaîne Stacks.

Fait intéressant, Satoshibles, une collection NFT de bitcoiners pour les bitcoiners lancée sur Ethereum, a annoncé son intention de passer à Stacks via un pont NFT entre Ethereum et la blockchain Stacks.

« En utilisant Satoshi comme mascotte, nous avons toujours pensé que nous étions le NFT pour les passionnés de Bitcoin, mais il est assez difficile de vendre lorsque votre projet est sur Ethereum », a admis l’équipe de Satoshibles.

Pour rapprocher leur série de 5000 NFT sur le thème Satoshi générés par algorithme de la communauté Bitcoin, les détenteurs de Satoshibles pourront transférer leurs NFT vers Bitcoin via Stacks.

Alors que le marché du NFT continue de croître et que de plus en plus de NFT émergent "alimenté par bitcoin", nous pourrions voir encore plus d’argent couler dans des jetons non fongibles, en particulier lorsque les collectionneurs peuvent avoir confiance que leurs NFT sont sécurisés par Bitcoin.

