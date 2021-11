NFT : outils pour l’art, le plaidoyer et l’activisme

Cet épisode est sponsorisé par Quantstamp et Nexo.io.

La troisième édition de NFT.NYC, la conférence de New York sur les jetons non fongibles (NFT), a eu lieu cette semaine. L’événement est loin de ses humbles origines en 2019 – cette année, 600 conférenciers ont été présentés sur trois jours et six lieux dans toute la ville. Au cours de l’événement, 15 panneaux d’affichage différents sur le thème de la NFT ont été présentés à Times Square.

Rejoindre les hôtes de « Money Reimagined » Michael Casey et Sheila Warren est à la tête de CoinDesk Studios Sam Ewen, qui connaît le monde des NFT et des créateurs de fond en comble. Ewen explique ce que représente la conférence de cette semaine et comment le plus grand phénomène des TVN déferle sur la société.

Cet épisode a été produit et édité par Michele Musso avec des annonces d’Adam B. Levine et un soutien supplémentaire d’Eleanor Pahl. Notre chanson thème est « Shepard ».