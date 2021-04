NFT par courrier? US Postal Service prévoit de prendre en charge les jetons d’affranchissement

Le service postal des États-Unis entrera bientôt sur le marché des jetons non fongibles. Non pas pour publier des œuvres d’art ou de la musique, mais plutôt pour aider les clients à acheter des frais de port.

Dans une annonce mardi, la plate-forme de communication en tant que service CaseMail a déclaré que l’USPS avait certifié ses jetons non fongibles postaux, ou NFT, pour une utilisation aux États-Unis. Les jetons sont estampillés numériquement sur les étiquettes ePostage de l’USPS et sur l’article physique envoyé, créant une chaîne de conservation vérifiable pour les actifs numériques et physiques, car toutes les données sont enregistrées sur la blockchain.

«L’utilisation des NFT pour aider à protéger un processus à la fois familier et important pour tout le monde – l’envoi d’une lettre ou d’un colis – aide à démystifier cette nouvelle technologie importante», a déclaré le fondateur et PDG de CaseMail, Joe Ruiz.

La société proposera d’abord les jetons d’affranchissement «exclusivement pour les professionnels du droit et les agences gouvernementales», avec un déploiement prévu pour le deuxième trimestre pour inclure des partenariats avec des fournisseurs de services aux consommateurs et aux entreprises. L’agence gouvernementale a déclaré 73,1 milliards de dollars de revenus provenant de l’affranchissement et d’autres services au cours de l’exercice 2020, ce qui signifie que les timbres-poste numériques pourraient exploiter un vaste marché.

Le cas d’utilisation de CaseMail pour les NFT fait partie d’une tendance apparemment plus large des entreprises à intégrer des données du monde réel sur les jetons. Cette année, des particuliers et des entreprises technologiques ont utilisé les NFT pour géolocaliser le street art et développer un appareil capable d’enregistrer et de crypter la température, la qualité de l’air et d’autres données sur des jetons dans une vérification de preuve de présence.